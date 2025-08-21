IŞİD şüphelisinden bir garip savunma!

Terör örgütü HTŞ adına Suriye’de savaşan iki kişi bir süre sonra Türkiye’ye döndü. 2 kişi, bu yılın başında bir kez daha kaçak yollarla Suriye’ye geçmek isterken yakalandı. Afganistan’a gitme planlarının olduğunu belirten Tahsin Kaya, bu ülkeye dondurma işi yapmak için gitmeye çalıştığını belirtti. Aynı araçta yakalanan 4 kişiden üçü tutuklandı; haklarında dava açıldı.

Hatay Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava dosyasına göre, 27 Ocak sabahı Hatay Kırıkhan’da Bursa plakalı bir araç durduruldu. İkisi aracın bagajına saklanmış 4 isim araçtan indirildi. Bagaja saklanan Tahsin Kaya ve Şuayip Kincuce ile Emir Ali Sünbül ile Okan Bedir gözaltına alındı.

HEM HTŞ’DEN HEM DOLANDIRICILIKTAN CEZASI VAR

Bursa Emniyeti’nde sorguları yapılan şüphelilerden Tahsin Kaya, 2017’de Suriye’ye kaçak yollarla geçiş yaptığını ve burada 3,5 ay kaldığını ifade etti. Terör örgütü HTŞ bünyesinde faaliyet gösterdiğini kaydeden Kaya bu süreçte ‘Salih’ kod adını kullandı. Bir kez daha Türkiye’ye dönen Kaya, HTŞ’ye yapılan bir operasyon sonrası yakalandı ve tutuklandı. 5 ay kadar tutuklu kaldıktan sonra tahliye olan Kaya, Bursa Nilüfer’de dondurma işi yaptı. Terör örgütü dosyasından yargılanan Kaya bu süreçte, kripto para dolandırıcılığına da bulaştı. Hakkında açılan davaların birinde 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı.

‘AFGANİSTAN’DA DONDURMA İŞİ YAPACAKTIM!”

Tahsin Kaya, Şuayip Kincuce ile Suriye’ye gitme amaçlarının, haklarında açılan davalarda alacakları cezaların kesinleşmeye başlaması olduğunu ifade etti. Kaya’nın cep telefonu mesajlarında Suriye için ‘aşağı’, Afganistan için ‘yukarı’ ifadelerinin kullanıldığı tespit edildi. Afganistan’a kaçak yollardan gitmeyi planladıklarını ifade eden Kaya, bu ülkeye gitme gerekçesini ise “Ben dondurmacı olduğum için Afganistan’da da dondurma işi yapacaktım” sözleri ile açıklamaya çalıştı. Emniyet sorgusunda ise, bu kişinin IŞİD’in Horosan Vilayeti olarak adlandırdığı Afganistan’daki yapılanmasına katılacak isimler arasında olduğu kaydedildi.

KAÇAK YOLLARLA DÖNDÜ OTOBÜSLE İSTANBUL’A GİTTİ!

31 yaşındaki Şuayip Kincuce de, 2016’da Suriye’ye giderek HTŞ bünyesinde savaşmış bir diğer isim. Kincuce’nin ağabeyi Yunus Kincuce ise 10 yıldır HTŞ bünyesinde bulunuyor. HTŞ adına savaştığı dönemde ‘Ammar’ kod adını kullandığını kaydeden Şuayip Kincuce, kaçak yollarla Türkiye’ye döndüğünü otobüsle Adana’dan İstanbul’a gittiğini söyledi. Şuayip Kincuce hakkında açılan HTŞ üyeliği davasında 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Kincuce de Tahsin Kaya gibi kripto dolandırıcılığında 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı.

‘DİYANET’İN CAMİLERİNDE NAMAZ KILMAM’

Emniyet sorgusunda, Diyanet’e bağlı camilerde namaz kılmadığını seçimlerde de oy kullanmadığını kaydeden Kincuce, “Biz Tahsin Kaya ile Suriye’ye gitmeye karar vermeden 4-5 ay kadar önce Afganistan’a kaçak yollardan gitmeyi düşündük. Ancak orada hayat zor olabilir diye gitmekten vazgeçtik. Afganistan’a, İslami bir yönetim olduğu için gitmek istedik. Kendi dinimizi orada rahat bir şekilde yaşayabileceğimizi düşündük. Gitme düşüncemiz oldu ancak gitme arayışına girmedik” dedi.

“AFGANİSTAN’DA ORTAKLIK YAPARIZ DEDİM”

Sanıkların emniyet sorgularına göre, Afganistan’a gitmeleri halinde bu kişileri karşılayacak isim ise Hatay’da birlikte yakalandıkları Emir Ali Sünbül’dü (29). Sünbül de, 4-5 kez Suriye’ye gittiğini ancak AFAD bünyesinde insani yardımların dağıtımı dışında bir faaliyetinin olmadığını söyledi. Bursa’da oto alım satımı ve gayrimenkul kiralama işi yaptığını kaydeden Sünbül, daha önce Afganistan’a gittiğini kaydetti. Sünbül, Tahsin Kaya’ya ise, Afganistan’da ticari olarak ortak olabileceğini söylediğini öne sürdü.

SURİYE’YE GİTMEK İSTERKEN YAKALANMIŞ!

Bir diğer isim Okan Bedir de, 2017’de kaçak yollarla Suriye’ye geçmek isterken yakalanan bir isim. 5 ay cezaevinde kaldığını belirten Bedir, yargılandığı HTŞ davasında ise 2022’de beraat ettiğini kaydetti. Bursa’da dönercide çalıştığını kaydeden Bedir’in, geçmişte Tahsin Kaya ile aynı cezaevinde kaldığı anlaşıldı.

ARAÇ SAHİBİ İLE AYNI CEZAEVİNDE KALMIŞ

Bu arada sanıkların Bursa’dan Hatay’a gittiği aracın ise Bursa’da bulunan Okur-Der isimli derneğin sorumlusu S. Y.’ye ait olduğu ifade edildi. Tahsin Kaya ifadesinde S. Y. ile aynı cezaevinde kaldıklarını belirtti. Sulh ceza sorguları sonrası Okan Bedir adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Tahsin Kaya, Şuayip Kincuce ve Emir Ali Sünbül ise tutuklandı. İlk duruşma ise önümüzdeki ay görülecek.

