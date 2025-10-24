IŞİD adına esnaftan haraç kesen elebaşının skandal ifadesi ortaya çıktı!

Adana’da, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri tarafından, terör örgütü IŞİD adına faaliyet yürüterek kentteki esnaf ve iş insanlarından zorla para isteyen, kendi ideolojilerine uyum sağlamayan kişilere fiziksel şiddet uyguladığı belirlenen 19 şüphelinin kimliğini tespit edildi.

IŞİD adına haraç kesen 19 kişi yakalandı

Yaklaşık 10 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli şahısların ‘Haraç’ ve ‘Cezalandırma’ adlı 2 farklı grup oluşturduğu ve esnafa 'Örgüt adına ceza kestik' diyerek baskı kurduğu tespit edildi. Şüpheli şahısların Yüreğir ilçesi 19 Mayıs, Bahçelievler, Koza, Anadolu ve Yamaçlı mahallelerinde bulunan çok sayıda esnafın da işyerini kurşunladığı, bazılarını da darbettikleri belirtildi.

19 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!

Söz konusu tespitler üzerine polis ekipleri, 25 özel harekat polisinin de desteğiyle belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalar sırasında 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 örgüt bayrağı, hakkında toplatılma kararı bulunan 7 yasaklı kitap, 18 mermi ele geçirildi ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Ayrıca her iki grubun elebaşılığını IŞİD’in sözde Türkiye emiri Mahmut Özden’in yaptığı tespit edildi.

“BENİM YAŞIM ARTIK GEÇTİ”

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelilerden Mahmut Özden ifadesinde, "Benim yaşım artık geçti. Bu işlerle uğraşmıyorum. Söz konusu olaylarla bir alakam yok" sözlerini ileri sürerek suçlamaları reddetti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, Mahmut Özden’in de aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı. 13 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.