Osmaniye’de IŞİD operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı

Yayınlanma:
Osmaniye’de jandarma ekipleri tarafından IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin 7 ve 21 Ekim 2025 tarihlerinde Osmaniye merkez, Bahçe ve Düziçi ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, IŞİD terör örgütüyle irtibatlı ve iltisaklı olduğu tespit edilen Suriye uyruklu 13 şüpheliden 6’sı yakalanarak, gözaltına alındı.

16 ilde IŞİD’e operasyon: Çok sayıda gözaltı var16 ilde IŞİD’e operasyon: Çok sayıda gözaltı var

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yakalanan şüphelilerden A.E. (41), F.M. (31), Y.E.S. (29), A.E. (33), B.E. (33) ve V.E. (33) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Osmaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Şüphelilerin ikametlerinde hassas burunlu narkotik köpeklerinin de katılımıyla yapılan aramalarda; 12 cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar, 1 tablet, 15 hafıza kartı ve 8 SIM kart ele geçirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

