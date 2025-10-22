16 ilde IŞİD’e operasyon: Çok sayıda gözaltı var

İzmir’de, jandarma ekipleri tarafından IŞİD terör örgütüne yönelik 16 ilde eş zamanlı olarak gerçekleşen operasyonlarda 18 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri tarafından terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik terör örgütü IŞİD yapılanmasına karşı operasyon düzenlendi. Polis ekipleri, bu kapsamda İzmir merkezli 16 ilde terör örgütü İŞİD'e operasyon düzelendi.

IŞİD adına haraç kesen 19 kişi yakalandıIŞİD adına haraç kesen 19 kişi yakalandı

18 ŞÜPHELİ ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI!

İzmir merkezli 16 ilde, saat 07.30 sıralarında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda, 18 IŞİD şüphelisi şahıs yakalandı ve gözaltına alındı.

3 ŞÜPHELİNİN YAKALANMASINA YÖNELİK ÇALIŞMA SÜRÜYOR !

Polis ekiplerinin operasyonu sırasında 3 şüpheli kişi adreslerinde bulunamadı. Bunun üzerine ekiplerin, 3 terör örgütü IŞİD şüphelisinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını devam ettirdiği ifade edildi.

Kaynak:DHA

