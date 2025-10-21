IŞİD adına haraç kesen 19 kişi yakalandı

Adana'da terör örgütü IŞİD adına kentteki esnaftan haraç isteyip, vermeyeni ve kendi 'ideolojilerine' uyum sağlamayan kişileri darbettiği belirlenen 19 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, terör örgütü IŞİD adına faaliyet yürütüp, kentteki esnaf ve iş insanlarından zorla para isteyen, kendi 'ideolojilerine' uyum sağlamayan kişilere fiziksel şiddet uyguladığı belirlenen 19 şüphelinin kimliğini tespit etti.

10 AYLIK ÇALIŞMA SONRASI YAKALANDILAR

Yaklaşık 10 aylık teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin ‘Haraç’ ve ‘Cezalandırma’ adlı 2 farklı grup oluşturduğu, esnafa 'Örgüt adına ceza kestik' diyerek, baskı kurduğu tespit edildi.

5 MAHALLEYİ MESKEN BELLEMİŞ, ESNAFIN İŞ YERİNİ KURŞUNLAMIŞLAR

Şüphelilerin, Yüreğir ilçesi 19 Mayıs, Bahçelievler, Koza, Anadolu ve Yamaçlı mahallelerindeki çok sayıda esnafın iş yerini kurşunladığı, bazılarını da darbettikleri saptandı. Bu tespitler üzerine ekipler, 25 özel harekat polisinin desteğiyle belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramada 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 örgüt bayrağı, hakkında toplatılma kararı bulunan 7 yasaklı kitap, 18 mermi ele geçirildi, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Emniyete götürülen şüphelilerin, sorgularının sürdüğü ifade edildi.