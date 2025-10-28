İsias Otel davasında bilirkişi raporu hazırlandı: 3 kamu görevlisi kusurlu bulundu

Adıyaman’da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve aralarında KKTC’den gelen öğrencilerin de bulunduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Otel davasında beklenen bilirkişi raporu tamamlandı ve dava dosyasına eklendi. Raporda, dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bulut’un da aralarında bulunduğu üç kamu görevlisinin otelin yıkılmasında sorumluluğu olduğu belirtildi.

6 Şubat depremlerinde 72 kişinin yaşamını yitirdiği Grand İsias Otel davasına ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Mahkemenin talebi üzerine 9 Eylül Üniversitesi’nden beş akademisyen tarafından hazırlanan bilirkişi raporu, dava dosyasına girdi.

Raporda, otelin yıkılmasında sorumlulukları bulunduğu ifade edilen isimler, dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bulut, İmar İşleri Müdürü Mehmet Salih Alkayış ve Ruhsat Büro Şefi Bilal Balcı oldu.

Isias Otel’de yaşamını yitirenlerin yakınları Abdurrahman Tutdere’ye destek verdi: Başkanımızın yanındayızIsias Otel’de yaşamını yitirenlerin yakınları Abdurrahman Tutdere’ye destek verdi: Başkanımızın yanındayız

SORUMLULUK TESPİTİNİN GEREKÇESİ

Bilirkişi heyeti, bu üç ismin, 8 Kasım 2001 tarihli "tadilat otel" yapı ruhsatı ve 31 Aralık 2003 tarihli yapı kullanma izin belgesi üzerinde imzaları bulunduğunu tespit etti. Belgelerde, Osman Bulut "onaylayan", Mehmet Salih Alkayış "belgeyi tetkik eden yetkili", Bilal Balcı ise ruhsatta "kontrol eden" olarak yer aldı. Raporda, bu üç ismin otelin yıkılmasında teknik ve idari açıdan sorumluluk taşıdığı vurgulandı.

SORUMLULUK BULUNMAYAN İSİMLER

Öte yandan, heyet, otelin ilk ruhsatının onaylandığı 1993 yılına ait belgelerde imzası bulunan dönemin İmar Müdürü Yusuf Gül, Yapı Kontrol Birimi işçisi Abdurrahman Karaaslan ve Ruhsat Büro teknisyeni Fazlı Karakuş hakkında ise sorumluluk tespit edilmediğini bildirdi. Heyet, bu kişilerin görev yaptığı dönemdeki denetimlerin, binanın yıkılmasına doğrudan etki edecek nitelikte olmadığı sonucuna vardı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamasıyla altı kamu görevlisi hakkında açtığı dava, Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Nisan ayında yapılan ilk duruşmada talep edilen bu yeni raporun, önümüzdeki duruşmada dosyaya yön verecek önemli bir delil olarak değerlendirilmesi bekleniyor.

