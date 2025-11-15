İşçileri taşıyan servis devrildi: Yaralılar var!

Nevşehir’de kar yağışının ardından kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında, işçileri taşıyan servis minibüsü devrildi ve 14 kişi yaralandı.

Kaza, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Kayaşehir yolunda gerçekleşti. Abdullah Ağmanalmaz idaresindeki 50 EC 110 plakalı minibüs, kar yağışının etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptıktan sonra devrildi.

13'Ü İŞÇİ 14 KİŞİ YARALANDI

Kazada, sürücü ile araçta bulunan bims fabrikası çalışanı 13 işçi olmak üzere toplam 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine hızla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 14 kişi, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.