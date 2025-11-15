Araç çarptı kanala düştü: Genç kızın trajik ölümü

Hatay'da 23 yaşındaki Zehra Fındık isimli genç kız, yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarpması sonucu kanala düştü.

Korkunç kaza, öğle saatlerinde 13.00 civarında Antakya çevre yolunda meydana geldi.

ÇARPMANIN ŞİDDETİYLE KANALA DÜŞTÜ

Yoğun trafikte yolun karşısına geçmek istediği iddia edilen Zehra Fındık', Ekinci Mahallesi istikametine doğru seyir halinde olan H.K. kontrolündeki 27 TM 528 hafif ticari araç çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kadın, yol kenarındaki kanala düştü. Araç ise savrularak refüje çıktı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İtfaiye erleri, kanala düşen yaralı kadını bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekibine teslim etti. Ağır yaralanan Zehra Fındık, ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Sürücü H.K.'yı gözaltına alınırken, olaya ilişkin başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.