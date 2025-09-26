İş yerine kurşun yağdırdılar: Şehir eşkiyaları kamerada
Ankara'da kmiliği belirsiz 2 kişi taksiyle geldikleri iş yerine tüfekle ateş ederek kaçtı. Saldırı güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde kimliği belirsiz 2 kişi, taksiyle geldikleri demir-çelik ticareti yapılan iş yerine tüfekle ateş açarak kaçtı.
Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
BAŞKENTTE İŞ YERİNE KURŞUN YAĞDIRDILAR
Saray Mahallesi Keresteciler Sanayi Sitesi'ne 20 Eylül günü 22.30 sıralarında 2 kişi taksiyle geldi.
Yanlarında getirdikleri tüfekle sanayi sitesinde H.K.'nın sahibi olduğu demir-çelik ticareti yapılan iş yerine tüfekle ateş etti.
TAKSİYLE GELEN SALDIRGANLAR KAÇTI
Saldırganlar olay yerinden kaçarken, o sırada iş yerine bulunan H.K. durumu polis ekiplerine bildirdi.
POLİS SALDIRGANLARI YAKALAMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ
Güvenlik kamerasınca saldırı saniye saniye kaydedilirken, polis ekipleri kaçan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
