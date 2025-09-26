İş yerine kurşun yağdırdılar: Şehir eşkiyaları kamerada

Yayınlanma:
Ankara'da kmiliği belirsiz 2 kişi taksiyle geldikleri iş yerine tüfekle ateş ederek kaçtı. Saldırı güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde kimliği belirsiz 2 kişi, taksiyle geldikleri demir-çelik ticareti yapılan iş yerine tüfekle ateş açarak kaçtı.

Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

BAŞKENTTE İŞ YERİNE KURŞUN YAĞDIRDILAR

Saray Mahallesi Keresteciler Sanayi Sitesi'ne 20 Eylül günü 22.30 sıralarında 2 kişi taksiyle geldi.

Yanlarında getirdikleri tüfekle sanayi sitesinde H.K.'nın sahibi olduğu demir-çelik ticareti yapılan iş yerine tüfekle ateş etti.

ankarada-is-yerine-tufekli-saldiri-kame-933774-277252.jpg

ankarada-is-yerine-tufekli-saldiri-kame-933772-277252.jpg

Kırıkkale’de husumetliler arasında silahlı kavga: 1 yaralıKırıkkale’de husumetliler arasında silahlı kavga: 1 yaralı

TAKSİYLE GELEN SALDIRGANLAR KAÇTI

Saldırganlar olay yerinden kaçarken, o sırada iş yerine bulunan H.K. durumu polis ekiplerine bildirdi.

ankarada-is-yerine-tufekli-saldiri-kame-933775-277252.jpg

POLİS SALDIRGANLARI YAKALAMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Güvenlik kamerasınca saldırı saniye saniye kaydedilirken, polis ekipleri kaçan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak:DHA

