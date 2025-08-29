İş yerinden çıkarken kurşun yağmuruna tutuldu

İş yerinden çıkarken kurşun yağmuruna tutuldu
Yayınlanma:
Şanlıurfa'da iş yerinden çıkışta kurşun yağmuruna tutulan Mahmut Talayhan yaralandı.

Şanlıurfa Viranşehir'de iş çıkışı silahlı saldırıya uğrayan Mahmut Talayhan, yaralandı.

İlçeye bağlı Kale Mahallesi'ndeki bir traktör bayisinde çalışan Mahmut Talayhan, iş yerinden çıktığı esnada dışarıda bekleyen araçtan açılan ateşle yaralandı.

İŞ ÇIKIŞINDA KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDU

Olay yerinden kaçan otomobilde bekleyen kişi veya kişilerce kurşun yağmuruna tutulan 28 yaşındaki adamı yerde yığılmış halde gören çevredekiler, durumu 112 Acil Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaralıyı ilk müdahalenin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

is-yerinden-cikista-tabancayla-vuruldu-887628-263781.jpg

is-yerinden-cikista-tabancayla-vuruldu-887629-263781-1.jpg

yeni-proje-4.jpg

Kaynak:DHA

