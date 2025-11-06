İş başa düşünce Ahmet Hakan devreye girdi: Yeni Şafak'ı böyle kurtardı

Geçtiğimiz günlerde DEM Partisi’nin İmralı heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirmiş, Erdoğan da bu görüşme sonrası “Yansımalarını önümüzdeki günlerde göreceğiz” açıklamasında bulunmuştu. Bu açıklamanın ardından saraya yakınlığıyla bilinen gazeteci Abdulkadir Selvi, “İmralı görüşmelerine yeşil ışık yakıldı” yorumunu yapmıştı.

BAHÇELİ'DEN ONAY

MHP Grup Toplantısı’nda konuşan Bahçeli, hem gündeme hem de sürece ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Bahçeli, Meclis’te “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu” adıyla kurulan yapının çalışmalarını tamamladığını belirterek, İmralı’ya gidilmesinde bir sakınca olmadığını söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

“Bir kez daha vurguluyorum, Meclis’te kurulan komisyondan seçilecek milletvekillerinin İmralı’ya giderek ilk elden mesajları alması süreci güçlendirecektir.

Milliyetçi Hareket Partisi böyle bir heyete katılmaya hazırdır.

Korkuya, kaygıya, çekinmeye gerek yoktur.”

Bahçeli’nin bu çıkışının ardından medya manşetleri konuya odaklandı. Ancak Yeni Şafak’ın manşeti dikkat çekti.

Gazete, İmralı görüşmelerine ilişkin yapılan Areda Survey araştırmasının sonuçlarını manşetine taşıdı. Ankete göre, vatandaşların %76,7’si komisyonun İmralı’ya giderek Öcalan ile görüşmesine karşı çıktı. Haberde, “Görüşmenin sürece zarar vereceği endişesi var” ifadeleri yer aldı.

Yeni Şafak'ın 'Komisyon İmralı'ya gitmesin' manşetini kurtarmak isteyen Ahmet Hakan, Yeni Şafak'ın AKP yanlısı olduğunu ancak bazen farklı yaklaşımlarının olabildiğini ifade etti. Hakan gazetenin buna sonsuz hakkı olduğunu da belirtti.

"Yeni Şafak, iktidarın iyiliğine olacağını düşündüğü konularda aykırı ve farklı tavır koyamaz mı?" ifadelerini kullanan Hakan iktidar destekçisi gazetenin iktidarın bazı politikalarına itiraz etmesinin o kadar da tuhaf olmadığını ileri sürdü.

"YÜZDE 23.3 BİLE FAZLA"

Yeni Şafak'ın söz konusu haberine konu olan araştırmada Öcalan ile görüşülmesine yüzde 23.3 çıkmasının bile çok fazla olduğunu belirten Hakan,

Açık söyleyeyim: “Desteklerim” için yüzde 23.3 çıkması bile çok fazla. Çünkü içinde Abdullah Öcalan geçen bir soruya halktan olumlu cevap gelmez, bunu biliyoruz. Ama aynı halka “Terör bitsin mi, barış gelsin mi, terör örgütü kendini feshetsin mi” diye sorarsanız. Yüzde 90’ları aşan oranda “evet” yanıtını alırsınız."

şeklinde konuştu.

