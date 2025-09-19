İranlı sanatçının turnesi iptal edilmişti: Belediyeden açıklama
Dünyaca ünlü İranlı müzisyen Mohsen Namjoo'nun Türkiye turnesi 'dini hassasiyetler' gerekçe gösterilerek iptal edildiği belirtilmişti. Turne takviminde yer alan Diyarbakır'da Büyükşehir Belediyesi'nden iptal kararına ilişkin açıklama yapıldı.
İranlı müzisyen Mohsen Namjoo'nun Türkiye turnesi kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır'da gerçekleştirmesi planlanan konsreler 'dini hassasiyetler' gerekçesiyle iptal edilmişti.
Turne takviminde yer alan Diyarbakı'da Büyükşehir Belediyesi iptale ilişkin açıklama yaptı.
DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN NAMJOO AÇIKLAMASI
Belediyeden yapılan açıklamada, kararın Namjoo hakkındaki taciz iddiaları nedeniyle alındığı belirtildi.
İranlı sanatçıya 'dini hassasiyet' engeli: Dünyaca ünlü şarkıcının Türkiye turnesi iptal edildi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- "Mohsen Namjoo'nun Konserinin İptaline Dair Açıklama; Müzisyen Mohsen Namjoo’nun Türkiye turnesi kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır’da gerçekleştirmesi planlanan konserlerinin iptal edildiği kamuoyuna yansımıştır. Diyarbakır’da 20-21 Eylül tarihlerinde Çand Amed Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşmesi planlanan konserin iptali Namjoo hakkında kadınlar tarafından ifade edilen taciz beyanları ve kurumumuzun hassasiyetleri doğrultusunda alınmıştır.
- Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak, yürüttüğümüz tüm faaliyetlerde ve sunduğumuz kamusal hizmetlerde toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın özgürlüğü perspektifinden taviz vermemeyi temel bir ilke olarak benimsiyoruz. Kadınların sesini duymak, onların taleplerini ve itirazlarını dikkate almak, bizim için yalnızca bir tercih değil, toplumsal eşitlik ve kadın özgürlükçü bakış açısının gereğidir.
- Sanatın özgürleştirici gücüne inancımız tamdır. Ancak hiçbir sanatçının ya da sanat üretiminin, kadınların yaşadığı şiddet ve tacize karşı yürütülen mücadelenin görünmez kılmasına, kadınların itirazlarının değersizleştirilmesine duyarsız kalamayız. Bu nedenle konser iptal kararımız, kadınların mücadelesine saygı ve onların özgürlük mücadelesini sahiplenme irademizin bir ifadesidir.
- Kadınların sözünü yok sayan değil, kadınların beyanını esas alan bir kültür-sanat anlayışını savunmaya devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."