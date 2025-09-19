İranlı sanatçıya 'dini hassasiyet' engeli: Dünyaca ünlü şarkıcının Türkiye turnesi iptal edildi

Dünyaca ünlü İranlı müzisyen Mohsen Namjoo'nun İstanbul'da düzenlenmesi planlanan konseri 'dini gerekçeler' nedeniyle iptal edildi.

İranlı sanatçı Mohsen Namjoo’nun Türkiye turnesi kapsamında vereceği altı konser iptal edildi.

Namjoo, iptal haberini sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:

"Türkiye turnesinin altı gösterisinden beşi tamamen satılmış, 16 binden fazla kişinin yoğun ilgisine rağmen -2022'de olduğu gibi- yüksek düzeyli yetkililerin emriyle 'dini hassasiyetler gerekçesiyle iptal edilmiştir"

YOUTOBE'DA ÜCRETSİZ KONSER VERECEK

Namjoo, başka şehir ve ülkelerden konsere gelmeyi planlayanlar başta olmak üzere tüm sevenlerinden özür dilerken, önümüzdeki günlerde YouTube kanalında ücretsiz bir canlı performans gerçekleştireceğini duyurdu.

2022'DE İPTAL EDİLMİŞTİ

Şarkılarında Kur’an ayetlerinden alıntı yaptığı gerekçesiyle İran’da hakkında dava açılan ve bu nedenle ülkesini terk ederek ABD’ye yerleşen Namjoo’nun, 2022 yılında Türkiye’de planlanan konserleri; “Müdafaa-i İslam Hareketi” adlı oluşum ile Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Mustafa Çopursuz’un başlattığı kampanya sonucu iptal edilmişti.

Konserlerinin iptal edilmesi üzerine bir mektup yazan Namjoo, "Ben ne dinsizim, ne de Allah'sızım. Her zaman ilham kaynağım olan Kur'an-ı Kerim'le asla alay etmedim, O’nu küçük düşürmedim. Kur'an'ın hiçbir ayetini değiştirmedim. Bu ciddi ve asılsız bir suçlamadır" demişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

