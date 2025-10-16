İran'da muhalif kimliğiyle tanınıyordu: İranlı din adamı İstanbul'da öldürüldü

İstanbul Arnavutköy’de dün akşam evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan İranlı din adamı, boynundan ve göğsünden aldığı üç kurşunla yaşamını yitirdi. Olay, 14 Ekim 2025 Salı akşamı saat 20.30 sularında İslambey Mahallesi Salih Sokak’ta meydana geldi.

MUHALİF KİMLİĞİYLE TANINIYORDU

Muhalif kimliğiyle bilinen din adamı Nazeri, yatsı namazı sonrası evine giderken gerçekleşen saldırıda ağır yaralandı. Sabah'ta yer alan habere göre Hastaneye kaldırılan Nazeri, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İRAN GÜVENLİK GÜÇLERİ TARAFINDAN TEHDİT EDİLDİ İDDİASI

Mesud Nazeri’nin ailesi ve arkadaşları, din adamının İran güvenlik güçlerinden defalarca tehdit aldığını öne sürdü.

2015'TE TÜRKİYE'YE YERLEŞMİŞ

Nazeri, 2014 yılında İran’da tutuklanmış ve Hemedan ile Tahran’daki cezaevlerinde yaklaşık 20 ay hapis yattığı belirtildi. 2015 yılında Türkiye’ye kaçan Nazeri'nin uzun yıllardır Türkiye'de yaşadığı ifade edildi.