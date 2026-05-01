İpek Kıraç başkanlık koltuğuna oturdu

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nda (TEGV) önemli bir görev değişimi yaşandı. Uzun yıllardır vakfın yönetiminde yer alan İpek Kıraç, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devraldı.

Devlet tarafından verilen temel eğitime destek olmayı, çocuklara nitelikli eğitim olanakları sağlamayı ve milyonlarca çocuğun hayatına dokunmayı amaçlayan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nda (TEGV) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Özalp Birol, görevini Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç’a devretti.

İpek Kıraç, 1995 yılında annesi Suna Kıraç tarafından kurulan vakfın başkanlık koltuğuna oturdu.

"İÇİN RAHAT OLSUN ANNEM"

Görevi devralmadan saatler önce sosyal medya hesabından annesi Suna Kıraç ile bir fotoğrafını paylaşan İpek Kıraç, duygusal bir mesaj yayımladı. "Sevgili Anneme" sözleriyle başlayan mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"TEGV’in senin için ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Bana verilen bu sorumluluğun ne demek olduğunun çok iyi farkındayım. Senin büyük zorluklar karsısında kurduğun, koruduğun ve büyüttüğün bu kurumun başına geçerek en büyük sorumluluğu sana karsı aldığımın da bilincindeyim. İçin rahat olsun annem, senin çocuğun, ama artık hepimizin kardeşi, emin ellerde…"

"Devlet Üstün Hizmet Madalyası" ile ödüllendirilen Suna Kıraç, 15 Eylül 2020 tarihinde hayatını kaybetmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

