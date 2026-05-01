İpek Kıraç başkanlık koltuğuna oturdu

Devlet tarafından verilen temel eğitime destek olmayı, çocuklara nitelikli eğitim olanakları sağlamayı ve milyonlarca çocuğun hayatına dokunmayı amaçlayan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nda (TEGV) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Özalp Birol, görevini Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç’a devretti.

İpek Kıraç, 1995 yılında annesi Suna Kıraç tarafından kurulan vakfın başkanlık koltuğuna oturdu.

Türkiye'nin en zengin kadını değişti: Teyzesi yeğenini koltuktan indirdi

Görevi devralmadan saatler önce sosyal medya hesabından annesi Suna Kıraç ile bir fotoğrafını paylaşan İpek Kıraç, duygusal bir mesaj yayımladı. "Sevgili Anneme" sözleriyle başlayan mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"TEGV’in senin için ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Bana verilen bu sorumluluğun ne demek olduğunun çok iyi farkındayım. Senin büyük zorluklar karsısında kurduğun, koruduğun ve büyüttüğün bu kurumun başına geçerek en büyük sorumluluğu sana karsı aldığımın da bilincindeyim. İçin rahat olsun annem, senin çocuğun, ama artık hepimizin kardeşi, emin ellerde…"