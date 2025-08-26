İnsan vücuduna domuz akciğeri nakledildi

Yayınlanma:
Çin'de yapılan deneyde, genetiği değiştirilmiş bir domuzdan alınan akciğer, beyin ölümü gerçekleşen 39 yaşındaki bir hastaya nakledildi. Organ dokuz gün boyunca izlendi ve kısmi toparlanma gözlendi.

Çin'in Guangzhou Tıp Üniversitesi'nden araştırmacılar, genetiği değiştirilmiş bir domuzdan alınan akciğeri, beyin kanaması sonucu beyin ölümü gerçekleşen 39 yaşındaki bir erkek hastaya nakletti. Araştırmacılar, nakil öncesinde domuzun bazı genlerini düzenleyerek, insan bağışıklık sistemini tetikleyecek proteinleri ortadan kaldırdı.

BAĞIŞIKLIK TEPKİSİ VE TAKİP SÜRECİ

Nakil sonrası hastaya bağışıklık baskılayıcı ilaçlar uygulandı ve organın işlevi ile bağışıklık sisteminin tepkisi dokuz gün boyunca izlendi. Araştırmacılar, nakledilen akciğerin canlılığını koruduğunu, organ reddi veya enfeksiyonun başlangıçta gözlenmediğini bildirdi. Ancak 24 saat sonra akciğerde hasar belirtileri ortaya çıktı; üçüncü ve altıncı günlerde antikor aracılı reddin izleri görüldü. Dokuzuncu günde ise kısmi toparlanma sağlandı ve deney planlandığı şekilde tamamlandı.

BİLİM DÜNYASI İÇİN ÖNEMİ

Araştırmacılar, gelecekte daha etkili ilaçlar kullanılarak domuzdan insana akciğer naklinin uzun vadede mümkün olabileceğini belirtti. Çalışmada yer alan uzmanlar, "Bu çalışma domuzdan insana akciğer naklinin mümkün olduğunu gösterse de, reddetme ve enfeksiyon riskleri hâlâ ciddi bir engel. Klinik uygulamaya geçmeden önce daha fazla ön çalışmaya ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

Bu gelişme, kalp, böbrek ve karaciğerden sonra akciğer naklinde de türler arası organ nakli (ksenotransplantasyon) için umut verici bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

