İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı

Yayınlanma:
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir inşaatta yüksekten düşen 31 yaşındaki işçi Orhan Y. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Bursa İnegöl’de apartman inşaatında çalışan bir inşaat işçisi yüksekten düşmesi sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. İşçinin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde apartman inşaatında yüksekten düşen işçi ağır yaralandı.

Akhisar Mahallesi 7. Çıkmaz Sokak'ta bulunan 3 katlı apartman inşaatında çalışan işçi Orhan Y. (31), öne sürülene göre dengesini kaybederek havalandırma boşluğunun zeminine düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine çakılan işçi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan Orhan Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

