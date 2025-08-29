Orman yangınında ölen 10 AKUT gönüllüsü ve orman işçisi Ankara'da anıldı

Arama Kurtarma Derneği (AKUT), 23 Temmuz’da Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında şehit olan 5 AKUT gönüllüsü ve 5 orman işçisi için Ankara’da anma töreni düzenledi. Türk Tarih Müzesi ve Parkı Konferans Salonu’ndaki törene Ankara Vali Yardımcısı İlhan Turgut, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu, şehit aileleri, yakınları ve AKUT gönüllüleri katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Konuşmasında duygularını paylaşan Mansur Yavaş, şehitlerin isimlerinin unutulmaması için park, cadde ve sokaklara verileceğini belirterek "Çok zor bir hadise, ailelerin dayanması çok zor; bizlere düşen de onları unutturmamak ve bu olaylardan ders almak. Bir, iki aileyle de görüşüyorum, ailenin isminin unutulmaması için, park, cadde, sokak, birkaç yere isim verilmesini de istiyorum. Çok sayıda isim verecek yerimiz mevcut. Bütün şehitlerimiz için hep birlikte bir şehitler ormanı yapabiliriz, orman şehitleri olarak bir düzenleme yapabiliriz. Ayrıca tek tek ailelerimizden talep ettikleri takdirde, isterse evlerinin yakınlarına, isterse kentin başka bir merkezine isimlerini verip oraya QR kodu da koyarak, oraya gelenlerin onların hayat hikayelerini de okuyabileceği şekilde, onlara dua edebileceği şekilde bir düzenleme de yapabiliriz'' dedi.

AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Barış Altan Doğan ise, yangında hayatını kaybeden gönüllüler ve orman işçilerini saygıyla andıklarını belirterek, “Şehitlerimizin fedakarlığı bizlere ilham kaynağı olacak. Onların emaneti olan doğayı ve vatanı korumak için mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Törende şehit aileleri de söz aldı. Şehit Bayram Eren Arslan’ın kız kardeşi Defne Arslan, “Yeşil Vatan için savaştılar, kahramanca mücadele ettiler” dedi. Şehit Muharrem Can’ın ablası Saliha Kırbaş ise kardeşinin hem mühendislik alanındaki projelerine hem de vatan sevgisine dikkat çekerek, “Onu anlatacak tek kelime; vatan sevdası” sözleriyle konuştu.

Tören, şehit ailelerine plaket takdim edilmesi ve dualarla sona erdi.