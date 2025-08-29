Orman yangınında ölen 10 AKUT gönüllüsü ve orman işçisi Ankara'da anıldı

Orman yangınında ölen 10 AKUT gönüllüsü ve orman işçisi Ankara'da anıldı
Yayınlanma:
Eskişehir’in Seyitgazi ilçesindeki yangında hayatını kaybeden 5 AKUT gönüllüsü ve 5 orman işçisi için Ankara’da düzenlenen anma töreninde duygusal anlar yaşandı. ABB Başkanı Mansur Yavaş, şehitlerin isimlerinin parklara ve caddelere verilmesi için hazırlık yaptıklarını açıkladı.

Arama Kurtarma Derneği (AKUT), 23 Temmuz’da Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında şehit olan 5 AKUT gönüllüsü ve 5 orman işçisi için Ankara’da anma töreni düzenledi. Türk Tarih Müzesi ve Parkı Konferans Salonu’ndaki törene Ankara Vali Yardımcısı İlhan Turgut, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu, şehit aileleri, yakınları ve AKUT gönüllüleri katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

ankarada-orman-sehitleri-icin-anma-tore-887520-263734.jpg

Konuşmasında duygularını paylaşan Mansur Yavaş, şehitlerin isimlerinin unutulmaması için park, cadde ve sokaklara verileceğini belirterek "Çok zor bir hadise, ailelerin dayanması çok zor; bizlere düşen de onları unutturmamak ve bu olaylardan ders almak. Bir, iki aileyle de görüşüyorum, ailenin isminin unutulmaması için, park, cadde, sokak, birkaç yere isim verilmesini de istiyorum. Çok sayıda isim verecek yerimiz mevcut. Bütün şehitlerimiz için hep birlikte bir şehitler ormanı yapabiliriz, orman şehitleri olarak bir düzenleme yapabiliriz. Ayrıca tek tek ailelerimizden talep ettikleri takdirde, isterse evlerinin yakınlarına, isterse kentin başka bir merkezine isimlerini verip oraya QR kodu da koyarak, oraya gelenlerin onların hayat hikayelerini de okuyabileceği şekilde, onlara dua edebileceği şekilde bir düzenleme de yapabiliriz'' dedi.

AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Barış Altan Doğan ise, yangında hayatını kaybeden gönüllüler ve orman işçilerini saygıyla andıklarını belirterek, “Şehitlerimizin fedakarlığı bizlere ilham kaynağı olacak. Onların emaneti olan doğayı ve vatanı korumak için mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

ankarada-orman-sehitleri-icin-anma-tore-887516-263734.jpg

Törende şehit aileleri de söz aldı. Şehit Bayram Eren Arslan’ın kız kardeşi Defne Arslan, “Yeşil Vatan için savaştılar, kahramanca mücadele ettiler” dedi. Şehit Muharrem Can’ın ablası Saliha Kırbaş ise kardeşinin hem mühendislik alanındaki projelerine hem de vatan sevgisine dikkat çekerek, “Onu anlatacak tek kelime; vatan sevdası” sözleriyle konuştu.

Tören, şehit ailelerine plaket takdim edilmesi ve dualarla sona erdi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Türkiye
Yangın söndürme uçağı tepetaklak oldu
Yangın söndürme uçağı tepetaklak oldu
İş yerinden çıkarken kurşun yağmuruna tutuldu
İş yerinden çıkarken kurşun yağmuruna tutuldu
Çocuklarının canlarını hiçe saydı: Motosiklete 6 kişi bindiler
Çocuklarının canlarını hiçe saydı: Motosiklete 6 kişi bindiler