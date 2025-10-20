İnşaatın temel kazısı yürekleri ağza getirdi! 2 bina boşaltıldı

İnşaatın temel kazısı yürekleri ağza getirdi! 2 bina boşaltıldı
Yayınlanma:
Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir inşaatın temel kazısı esnasında 2 bina hasar gördü. Binadakiler apar topar tahliye edildi.

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki iki binada yaşayan apartman sakinleri akşam saatlerinde inşaat temel kazısı nedeniyle paniğe sürüklendi.

Kazı sırasında meydana gelen hasar nedeniyle apartmanlar boşaltıldı.

İNŞAAT TEMEL KAZISI YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ

Güzelyalı Mahallesi 89 No'lu Sokak'ta temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu yan taraftaki ve üstteki iki binanın duvarlarında çatlak oluştu.

İhbar üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Altınordu Belediyesi ve polis ekipleri sevk edildi.

aa-20251020-39472077-39472076-orduda-bir-insaatin-temel-kazisi-sirasinda-hasar-olusan-2-bina-bosaltildi.jpg

2 BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, iki binada bulunan toplam 13 daire sakini tedbir amacıyla tahliye edildi.

Kaynak:AA

