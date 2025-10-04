Şişli'de faciaya ramak kaldı! Öğrenci yurdunun üzerine vinç devrildi

Yayınlanma:
Şişli'de facaidan dönüldü. İnşaat alanındaki vinç düşerek öğrenci yurdunun üzerine devrildi.

İstanbul’un Şişli ilçesinde bir inşaat alanında kullanılan vinç, kız öğrencilerin kaldığı yurda devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar meydana geldi.

VİNÇ, YURT BİNASININ DUVARINI YIKTI

sisli-vinc-ogrenci-yurdu-4.jpg

Fulya Mahallesi’nde meydana gelen olayda, henüz belirlenemeyen bir sebeple devrilen vinç, yolun karşısında bulunan İBB’ye bağlı Şişli Zübeyde Hanım Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu’na çarptı. Vincin kolu, yurdun duvarının bir bölümünü yıkarak içeri girdi.

ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ

sisli-vinc-ogrenci-yurdu-5.jpg

Çevrede büyük panik yaşanırken, öğrenciler güvenlik görevlilerinin yardımıyla hızlı şekilde yurttan tahliye edildi. Can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı açıklandı.

EKİPLER OLAY YERİNDEsisli-vinc-ogrenci-yurdu-2.jpg

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yurt binasında ciddi hasar oluştuğu belirtilirken, vincin kaldırılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

sisli-vinc-ogrenci-yurdu-1.jpg

Yaşanan kaza büyük korkuya neden olurken, olayda ölen ya da yaralananın olmaması büyük şans.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

