İngiliz boksörün darp ettiği taksicinin davası görüldü: Geceleri bağırarak uyanıyorum

İstanbul Eyüpsultan'da 25 Nisan’da meydana gelen ve taksi şoförü Kadir Biçer'in ağır yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıya ilişkin davanın ilk duruşması, İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada tutuklu sanık İngiliz boksör Ross Kitchen ile müşteki Kadir Biçer hazır bulundu.

Sanık Ross Kitchen hakkında "Canavarca hisle kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde nitelikli kasten yaralama" ve "Nitelikli yağma" suçlarından 13 yıldan 33 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

"KAÇIRILDIĞIMI DÜŞÜNDÜM"

Tutuklu sanık Ross Kitchen, mahkemede yaptığı savunmada panik atak hastası olduğunu iddia ederek, saldırıyı yaşadığı psikolojik durumla ilişkilendirdi. Kitchen, "Türkiye’ye gelmeden önce de kendimi kötü hissediyordum. Kaçırıldığımı düşündüm. Bu yüzden saldırdım. Amacım gasbetmek değildi" iddiasında bulundu.

Genç kadını 75 bıçak darbesiyle katletmişti! Skandal ifadesi çileden çıkardı

"CEBİMDEKİ PARAYI ALDI, KAFAMI TEKMELEDİ"

Ağır yaralanan taksi şoförü Kadir Biçer ise yaşadığı dehşeti mahkeme heyetine anlattı. İstanbul Havalimanı'ndan sanığı aldığını belirten Biçer, Taksimetre ne yazarsa onu alacağını söylediğini ifade etti. Yolculuk sırasında sanığın kendi kendine konuşup gülmeye başladığını, kendisinin çeviri uygulamasını açmaya çalıştığını ancak sanığın telefonunu fırlattığını aktardı.

Saldırının detaylarını anlatan Biçer, sanığın parmaklarını gözüne soktuğunu ve boynunu çevirdiğini söyledi. Biçer, "Elmi ısırdı, elimden kanlar gelmeye başladı... Sanık cebimi açıp cebimdeki parayı aldı. Ben de parayı alıp beni rahat bırakması için karşı koymadım" dedi. Aracı sağa yanaştırıp durduktan sonra sanığın kafasına vurduğunu ve yere düştüğünü belirten Biçer, "Kafamı defalarca tekmeledi" ifadelerini kullandı.

Biçer, saldırının kalıcı sonuçlarına da değinerek yaşadığı travmayı şu sözlerle özetledi:

"Suratımın bir kısmı hala hissiz, gözüm görmüyor, uzuv kaybı yaşadım. Geceleri bağırarak uyanıyorum. Şikayetçiyim."

Mahkeme heyeti, tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ayrıca, sanığın mağdurun zararını gidermesi için gelecek duruşmaya kadar süre tanıdı. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.