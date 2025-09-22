İnegöl’de yangın paniği: Samanlık tamamen yandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde çıkan yangında bir samanlık küle döndü.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Hacıkara Mahallesi’nde bulunan bir evin yanındaki samanlıkta henüz tespit edilemeyen bir nedenle çıktı.

MAHALLELİ YANGINI İHBAR ETTİ

Dumanı fark edip alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye haber verdi.

Vatandaşların ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bakan Yumaklı açıkladı: 2 yangın kontrol altında!

KONTROL ALTINA ALINDI

Rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, samanlığı tamamen sararken, ekipler alevlerin eve sıçramaması için yoğun çaba gösterdi.

Yangın, itfaiyenin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

SAMANLIK KULLANILMAZ HALE GELDİ

Yangında samanlık kullanılamaz hale gelirken, çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Olayda can kaybı ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirtildi.