İnan Güney'den Dünya Barış Günü mesajı

Yayınlanma:
Tutuklanmasının ardından Beyoğlu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İnan Güney, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

a3223266-375f-4bfa-a61f-8bcc2d52db0b-w.jpg

Güney, sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında, "Hücremdeyim. Televizyonlarda Dünya Barış Günü 'kutlanıyor'. Filistinli çocuklar katledilirken, Gazze açlıktan kırılırken, tüm dünya zalimlere susarken, insani yardım gemileri bile engellenirken, evlatlarını toprağa verenler gözyaşı kurumamışken, masum canlar, can çekişirken… Neyi kutlayacağız? Barış türküleri tüm yurdumuz ve dünyada yeniden söylendiğinde öyle bir kutlayacağız ki Barış Günü’nü tüm dünya ve en çok da Orta Doğu, mutluluktan ağlayacak bu sefer." ifadesini kullandı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

