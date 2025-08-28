İmralı heyeti Öcalan ile görüştü
DEM Parti İmralı heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüştü.
DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile Avukat Özgür Faik Erol'dan oluşan İmralı heyeti, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı’da görüştü.
ADADAN AYRILDILAR
Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol’dan oluşan DEM Parti İmralı heyeti, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile yaptıkları görüşmenin ardından İmralı Adası'ndan ayrıldı.
Görüşmeye ilişkin açıklamanın ise yarın yapılması bekleniyor.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)