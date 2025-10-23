İmralı Heyeti 3. defa Erdoğan ile görüşecek

İmralı Heyeti 3. defa Erdoğan ile görüşecek
Yayınlanma:
DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, İmralı Heyeti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakın zamanda üçüncü kez görüşeceğini açıkladı.

DEM Parti Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, İmralı Heyeti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakın zamanda görüşeceğini açıkladı. Bu görüşme İmralı Heyeti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile üçüncü görüşmesi olacak. Heyette bulunan isimler: DEM Parti Van Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar.

İLK GÖRÜŞME 13 YIL SONRA OLDU

Heyetin ilk görüşmesi 13 yıl aradan sonra ilk temas olarak tarihe geçti. 10 Nisan'da Van Milletvekili Pervin Buldan ve hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’den oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi.

yeni-proje.jpg

Son Dakika | Bahçeli İmralı Süreci'nde kırmızı çizgisini çekti çok sert uyarılarda bulunduSon Dakika | Bahçeli İmralı Süreci'nde kırmızı çizgisini çekti çok sert uyarılarda bulundu

İKİNCİ GÖRÜŞMEDE MİT BAŞKANI DA YER ALDI

İkinci görüşme ise 7 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı'nda yapıldı. Heyette, TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar yer aldı. Görüşmede, AKPGenel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

ASKİ saat vererek duyurdu: Önleminizi alın! 20 mahalle susuz kalacak
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Kasımda ABD ve Çin otomobillerine indirim geliyor: Japon arabalarına ise zam...
Kasımda ABD ve Çin otomobillerine indirim geliyor: Japon arabalarına ise zam...
Emre Belözoğlu tekmeyi attı Okan Buruk nasıl kazandı: Futboldaki yapıyı açıkladı dönen dolapları anlattı
Kim bu üniversite tercihlerini değiştiren el?
AKP'nin 'gizli' elektrik zammı: Elektrik faturaları 45 milyonu çarpacak!
Murat Ülker'den Sadettin Saran kararı: Toplantıda açıkça söyledi
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Ünlü iş insanları niye tek tek ifadeye çağrılıyor? Nedeni ortaya çıktı
Türkiye
İstanbul merkezli 9 ilde operasyon!
İstanbul merkezli 9 ilde operasyon!
Ali Erbaş o meşhur taktik ile dönecek iddiası!
Ali Erbaş o meşhur taktik ile dönecek iddiası!
AKP ister de olmaz mı? Vekiller bir hafta kafa tatili yapacak
Vekiller bir hafta kafa tatili yapacak