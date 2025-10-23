İmralı Heyeti 3. defa Erdoğan ile görüşecek

DEM Parti Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, İmralı Heyeti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakın zamanda görüşeceğini açıkladı. Bu görüşme İmralı Heyeti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile üçüncü görüşmesi olacak. Heyette bulunan isimler: DEM Parti Van Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar.

İLK GÖRÜŞME 13 YIL SONRA OLDU

Heyetin ilk görüşmesi 13 yıl aradan sonra ilk temas olarak tarihe geçti. 10 Nisan'da Van Milletvekili Pervin Buldan ve hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’den oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi.

İKİNCİ GÖRÜŞMEDE MİT BAŞKANI DA YER ALDI

İkinci görüşme ise 7 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı'nda yapıldı. Heyette, TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar yer aldı. Görüşmede, AKPGenel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.