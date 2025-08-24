İmamoğlu'nun tutuklanmasının maliyeti: 200 milyar dolar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlayan süreçte 60 milyar dolardan fazla rezerv kaybı yaşandığını belirterek, "AKP, iktidarda kaldığı sürece krizler devam edecek" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda hükümetin ekonomi politikalarını eleştirerek yıllardır uygulanan politikaların maliyetinin 200 milyar doları aştığını belirtti.

Karabat, Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının maliyetinin 60 milyar doları bulduğunu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek döneminde ise kamunun faiz ödemelerinin 87,5 milyar dolara ulaştığını belirtti. Karabat, “2021’de başlayan KKM ile Şimşek dönemindeki uygulamalar aslında servet transferi niteliği taşıyor. Yoksulun cebinden çıkan 147,5 milyar dolar, zenginlere aktarıldı” dedi.

"KAYIP, 200 MİLYAR DOLARI AŞTI"

Karabat, 19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla başlayan süreçte 60 milyar dolardan fazla rezerv kaybı yaşandığını savunarak, “Sadece bu üç kalemin toplam maliyeti 200 milyar doları aştı” ifadelerini kullandı.

"AKP İKTİDARDA KALDIĞI SÜRECE KRİZLER DEVAM EDECEK"

Bütçe açığı, faiz ödemeleri ve özel sektörün 190 milyar doları aşan dış borcunun ekonomi için ciddi riskler oluşturduğunu dile getiren Karabat, “Ekonominin dümeninde Mehmet Şimşek veya başkası olması fark etmez. AKP iktidarda kaldığı sürece krizler devam edecektir” dedi.

