İmamoğlu'ndan YKS sonrası gençlere mesaj! Destek sözü verdi

Yayınlanma:
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından gençleri tebrik eden Ekrem İmamoğlu, burs, yurt, staj ve kültürel imkânlarla öğrencilerin yanında olacaklarını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yaptığı paylaşımda üniversitelere yerleşen gençleri tebrik ederek İstanbul'a gelen öğrenciler için sunulan imkânlara dikkat çekti.

"GENÇLERİNİN TEK İHTİYACI VAR, O DA FIRSAT VERİLMESİ"

İmamoğlu, "İstanbul’a gelen öğrencilerimizi burs, yurt, kütüphane, staj, part time çalışma imkânı, proje desteği ve sayısız kültür, sanat ve spor etkinliği bekliyor. Bu ülkenin pırıl pırıl gençlerinin tek ihtiyacı var, o da fırsat verilmesi" ifadelerini kullandı.

Yerel yönetim olarak öğrencilere sağladıkları fırsatların bir devlet politikası haline getirileceğini belirten İmamoğlu, şu mesajı paylaştı:

"Hiçbir genç üniversiteli barınma sorunu yaşamayacak, maddi zorluklar nedeniyle eğitimden geri kalmayacak. Üniversitelerimiz yeniden dünyada saygı gören kurumlar arasına girecek. Ve en önemlisi; diplomalar, talimatlarla, siyasi gerekçelerle değersizleştirilen belgeler olmayacak. Aksine yeniden, iş ve akademik yaşamda itibarı olan, saygı duyulan referanslar haline gelecek."

İmamoğlu, açıklamasını "Gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" sözleriyle tamamladı.

ekrem-imamoglu.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

