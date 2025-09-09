İmamoğlu'ndan yıl dönümü mesajı

İmamoğlu'ndan yıl dönümü mesajı
Yayınlanma:
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin kuruluş yıl dönümünü anlamlı bir mesajla kutladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve partisinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir kutlama mesajı yayımladı.

İmamoğlu, paylaşımında CHP'nin tarihi kimliğine vurgu yaparak şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet Halk Partisi kuruluşun ve kurtuluşun partisidir. Güçlü kökleriyle geçmişten geleceğe uzanan partimizin kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve en olumsuz koşullarda bile mücadeleden asla vazgeçmeyen partili büyüklerimizi saygı ve minnetle anıyorum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

