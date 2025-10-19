İmamoğlu'ndan KKTC mesajı: "Kıbrıs Türk halkı özgür iradesiyle demokrasiye olan inancını göstermiştir"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, KKTC'de seçimlerin sonuçlanmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla seçimleri kazanan Tufan Erhürman’ı tebrik etti.

"KIBRIS TÜRK HALKI DEMOKRASİYE OLAN İNANCINI GÖSTERMİŞTİR"

"Kıbrıs Türk halkı bugün özgür iradesiyle bir kez daha demokrasiye olan inancını göstermiştir" diyen İmamaoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Kıbrıs Türk halkı bugün özgür iradesiyle bir kez daha demokrasiye olan inancını göstermiştir.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Sayın Tufan Erhürman’ı tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum.

Bilgisi, uzlaşıya dayalı yaklaşımı ve halkına duyduğu sorumluluk bilinciyle, bu kritik dönemde Kıbrıs meselesine değerli katkılar sunacağına inanıyor, Güney Kıbrıs Yönetiminin de bu süreçte adil ve yapıcı davranmasını diliyorum.

Bu vesileyle hatırlatalım ki, Kıbrıs meselesi, yalnızca bir toprak ya da statü meselesi değil, aynı zamanda onur, eşitlik ve varlık mücadelesidir.

Her zaman olduğu gibi, Kıbrıs Türk halkının meşru haklarının, egemenliğinin ve barış içinde yaşama iradesinin yanındayız."