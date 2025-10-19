Özgür Özel'den Erhürman'a tebrik: "KKTC, milli iradeye, çıkarları için dışarıdan müdahale eden zihniyete cevabını vermiştir"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'kardeş parti' olarak tanımladığı CTP'nin lideri Erhürman'nı tebrik etti. Özel, "Kıbrıs Türk Halkı bu seçimde yalnızca Sayın Erhürman'ı seçmekle kalmamış, aynı zamanda KKTC demokrasisine ve milli iradeye, kendi çıkarları için dışarıdan müdahale eden, tuttuğu tarafın propagandasını yapmak adına adaya adeta çıkarma yapan zihniyete de cevabını vermiştir." dedi.

KKTC, bugün yapılan seçimle cumhurbaşkanını seçti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan açıklamaya göre 777 sandıktan 735’i açılırken, KKTC için federasyon modelini savunan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman oyların yüzde 62,80’ini, Ankara'nın desteklediği aday Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise oyların yüzde 35,77’sini aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kardeş parti olarak tanımladığı CTP'nin lideri Erhürman'nı tebrik etti.

"KARDEŞ PARTİMİZİN LİDERİNİ KUTLUYORUM"

Seçim sonuçlarından memnuniyeti dile getiren Özel, Erhürman'ın Türkiye ile ilişkiler noktasında ortaya koyduğu serin kanlı ve yapıcı dili önemsediğini belirtti.

Özel'in paylaşımı şu şekilde:

"KKTC'de bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini, gayriresmi sonuçlara göre %62,80 oy oranı ile kazanan, kardeş partimiz CTP'nin lideri, çok değerli dostum Sayın Tufan Erhürman'ı yürekten kutluyorum.

Kıbrıs Türk Halkı bu seçimde yalnızca Sayın Erhürman'ı seçmekle kalmamış, aynı zamanda KKTC demokrasisine ve milli iradeye, kendi çıkarları için dışarıdan müdahale eden, tuttuğu tarafın propagandasını yapmak adına adaya adeta çıkarma yapan zihniyete de cevabını vermiştir.

Son olarak, Ankara'da sadece ülkemizin dış politika görgüsünü değil, hukuku da açıkça hiçe sayan, desteklediği adaya kazandırmak için her türlü kara propagandaya başvuran, bu saatlerde dahi seçim sonuçlarına yönelik hazımsızlığını sosyal medyadan duyuranlar da dileriz Kıbrıs Türkünün mesajını doğru anlamıştır.

Erhürman’ın, devletimiz ile ilişkiler noktasında ortaya koyduğu serin kanlı, yapıcı dili de önemsiyorum. Yarın güzel ve yepyeni yeni bir güne uyanacak KKTC’de herkesin umut ve mutluluğunu paylaşıyorum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

