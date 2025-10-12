İmamoğlu'ndan KKTC açıklaması: Üniversite yıllarını hatırlattı

Ekrem İmamoğlu, KKTC'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin mesaj paylaştı. İmamoğlu mesajında üniversite döneminin bir kısmının geçtiği KKTC'deki demokrasi, özgürlük ve varlık mücadelesine yakından tanık olduğunu ifade etti.

KKTC 19 Ekim Pazar günü 11’inci cumhurbaşkanlığı seçimi için sandığa gidiyor. Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) cumhurbaşkanlığı seçim sürecine dair sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

ÜNİVERSİTE DÖNEMİNİ HATIRLATTI

İmamoğlu üniversite eğitiminin bir bölümünün geçtiği KKTC'de, oradaki Türk halkının demokrasi özgürlük ve varlık mücadelesine yakından tanık olduğunu belirtti.

İmamoğlu, kurulur kurulmaz egemenliğinin Türkiye tarafından tanınmasının sadece halkın iradesine saygı duyulmasının diplomatik bir gereklilik değil aynı zamanda kardeşlik borcu olduğunu vurguladı.

19 Ekim tarihinde yapılacak olan seçimlerin huzur ve demokratik bir ortamda geçmesini dileyen İmamoğlu, Kıbrıs'taki tarafların yeniden barış görüşmelerinin yaptığı dönemin kritik olduğunu belirtti.

İmamoğlu'nun KKTC'deki seçimlere dair paylaştığı mesaj şu şekilde oldu:

