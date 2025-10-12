İmamoğlu'ndan KKTC açıklaması: Üniversite yıllarını hatırlattı

KKTC 19 Ekim Pazar günü 11’inci cumhurbaşkanlığı seçimi için sandığa gidiyor. Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) cumhurbaşkanlığı seçim sürecine dair sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

ÜNİVERSİTE DÖNEMİNİ HATIRLATTI

İmamoğlu üniversite eğitiminin bir bölümünün geçtiği KKTC'de, oradaki Türk halkının demokrasi özgürlük ve varlık mücadelesine yakından tanık olduğunu belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti benim hayatımda özel bir yere sahip. Üniversite yıllarımda orada yaşadım; Kıbrıs Türk halkının demokrasi, özgürlük ve varlık mücadelesine yakından tanık oldum.

İmamoğlu, kurulur kurulmaz egemenliğinin Türkiye tarafından tanınmasının sadece halkın iradesine saygı duyulmasının diplomatik bir gereklilik değil aynı zamanda kardeşlik borcu olduğunu vurguladı.

Bugün de aynı inançla söylüyorum: Kıbrıs Türkleri kendi kaderini tayin etme gücüne sahip. Kurulur kurulmaz egemenliğini tanıdığımız KKTC’nin halkının iradesine saygı duymak, sadece bir diplomatik gereklilik değil, kardeşlik borcumuz.

19 Ekim tarihinde yapılacak olan seçimlerin huzur ve demokratik bir ortamda geçmesini dileyen İmamoğlu, Kıbrıs'taki tarafların yeniden barış görüşmelerinin yaptığı dönemin kritik olduğunu belirtti.

Kıbrıs’taki tarafların yeniden barış görüşmeleri yaptığı bu kritik dönemde, KKTC’nin geleceğini belirleyecek seçim sürecinin huzur ve demokratik olgunluk içinde geçmesini diliyorum.

