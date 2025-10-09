Son Dakika | Özel'den 12 maddelik KKTC açıklaması! "Seçimlere müdahil olmak isteyenler..."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 12 madelik yazılı bir açıklama yayımlayarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) cumhurbaşkanlığı seçim sürecine dair değerlendirmelerde bulundu. Özel açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyet Halk Partisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde devam etmekte olan cumhurbaşkanlığı seçim sürecini yakından takip etmektedir.”

Özel, Kıbrıs meselesine dair tutumlarının tarihsel süreklilik taşıdığını belirterek şöyle dedi:

"Kıbrıs meselesi bizim milli davamızdır. Dış politika gündemimizin her zaman en öncelikli başlığıdır. 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı’nı gerçekleştiren irade, CHP lideri Bülent Ecevit'in liderliğindeki koalisyona aittir. Partimiz her dönemde ve koşulda, KKTC ve Kıbrıs Türklerinin haklı mücadelesinin yanında durmuştur.”

Özel, Kıbrıs Türk halkıyla tarihsel bağlara dikkat çekerek şunları kaydetti:

“Can kardeşlerimiz olan Kıbrıs Türkleri ile sarsılmaz tarihsel ve kültürel bağlarımız, Kıbrıs'ın bugünü ve geleceği konusundaki kararlı duruşumuzun temel kaynağıdır.”

Özel, Kıbrıs’ın yalnızca bir güvenlik sorunu olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı:

“Partimiz için Kıbrıs bir askeri güvenlik meselesinden ibaret değildir. Kıbrıs Türk Toplumunun varlığını korumak, bizim için Türkiye'nin kara ve deniz sınırlarını korumakla eşdeğerdir.”

Kıbrıs Türk halkının mücadelesine dikkat çeken Özel, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Kıbrıs Türk toplumu, azınlık olmayı reddederek Rumlar karşısında eşitlik mücadelesi vermiş, bu uğurda çok ağır bedeller ödemiştir. Türkiye'deki her siyasi parti, KKTC konusundaki duruş ve tasarruflarının, o mücadeleye nasıl etki edeceğini hesap etmek mecburiyetindedir.”

SEÇİM SÜRECİNE SAYGI DUYUN ÇAĞRISI

Özel, CHP’nin yaklaşan seçim sürecinde KKTC halkının iradesine tam saygı duyduğunu vurguladı:

“Seçimlerin yaklaştığı bu dönemde CHP, Kıbrıs Türk Toplumunun iradesini ve bu iradeye sahip çıkmak için verdikleri varoluş mücadelesini; siyasi aidiyet gözetmeksizin saygıyla selamlamaktadır. Partimiz, ülkemizdeki tüm kişi ve kurumları Kıbrıs Türk Toplumunun iradesine saygı göstermeye, bu iradenin hakkıyla temsil edilebilmesi için özenli olmaya davet etmektedir.”

Özgür Özel, seçimin sonucundan bağımsız olarak esas olanın halk iradesi olduğunu belirtti:

“KKTC Cumhurbaşkanlığı makamı, Kıbrıs Türklerinin dışarıya açılan kapısıdır. Dolayısıyla, seçimleri kim kazanırsa kazansın, önemli olan, Kıbrıs Türklerinin iradesinin, Kıbrıs meselesinin çözümüne eksiksiz olarak yansımasıdır. Kıbrıs'ta sürdürülebilir bir uluslararası çözüme ulaşılabilmesi için en önemli koşullarından birisi budur.”

CHP lideri, seçimlerin bölgesel etkisine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“KKTC’de yaşanan her türlü siyasi gelişme ile Kıbrıs müzakerelerinde KKTC’nin ve seçilecek cumhurbaşkanının pozisyonu, Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin Doğu Akdeniz’deki çıkarlarını, refahını ve güvenliğini yakından ilgilendirmektedir.”

MÜDAHALE ETMEYİN UYARISI

Özgür Özel, seçim sürecine dışarıdan yapılacak müdahalelere karşı da uyarıda bulundu:

“KKTC ve onun yurttaşları, demokratik ilkeler çerçevesinde kendi cumhurbaşkanını seçecek olgunluğa sahiptir. Türkiye içinden ya da dışından bu durumu yok sayan ve seçimlere müdahil olmak isteyenler, en büyük zararı yine KKTC ve Kıbrıs Türklerinin saygınlığına verecektir.”



Açıklamanın sonunda Özel, KKTC’nin tanınması için öncelikle ona gösterilecek saygının önemine işaret etti: