İmamoğlu'ndan KKM tepkisi: Bu düzenini bitireceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Kur Korumalı Mevduat (KKM) sisteminin sona erdirilmesine ilişkin, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uygulamanın sona erdirildiğini ancak "servet transferi" düzenin devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

Milletimizi, cahil bir iktisat politikasıyla yüksek faize, enflasyona ve dövize mahkum edenlerin “icat ettiği” Kur Korumalı Mevduat uygulaması son bulmuş. Ancak milletimizin cebinden alıp bir avuç insanı zengin eden servet transferi düzeni devam ediyor.

İktidara geldiğimizde ilk iş olarak milletimize verdiği zarar korkunç bir boyuta varan bu servet transferi düzenini bitireceğiz. Çalışacağız, üreteceğiz, kazanacağız ve adilce paylaşacağız.