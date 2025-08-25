İmamoğlu'ndan KKM tepkisi: Bu düzenini bitireceğiz

İmamoğlu'ndan KKM tepkisi: Bu düzenini bitireceğiz
Yayınlanma:
İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Kur Korumalı Mevduat (KKM) politikasının son bulmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Milletimizin cebinden alıp bir avuç insanı zengin eden servet transferi düzeni devam ediyor. İktidara geldiğimizde ilk iş olarak bu servet transferi düzenini bitireceğiz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Kur Korumalı Mevduat (KKM) sisteminin sona erdirilmesine ilişkin, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uygulamanın sona erdirildiğini ancak "servet transferi" düzenin devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

"İKTİTADA GELDİĞİMİZDE BU DÜZENİ BİTİRECEĞİZ"

Milletimizi, cahil bir iktisat politikasıyla yüksek faize, enflasyona ve dövize mahkum edenlerin “icat ettiği” Kur Korumalı Mevduat uygulaması son bulmuş. Ancak milletimizin cebinden alıp bir avuç insanı zengin eden servet transferi düzeni devam ediyor.

İktidara geldiğimizde ilk iş olarak milletimize verdiği zarar korkunç bir boyuta varan bu servet transferi düzenini bitireceğiz. Çalışacağız, üreteceğiz, kazanacağız ve adilce paylaşacağız.

TÜRKİYE BÜYÜRKEN, MİLLET’in EKMEĞİ KÜÇÜLMEYECEK!

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Türkiye
Muammer Ketenci'den Uşak'ta büyük defile
Muammer Ketenci'den Uşak'ta büyük defile
Esenler'de 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Esenler'de 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Öğretmenlerin ikinci iller arası isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları başlıyor
Öğretmenlerin ikinci iller arası isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları başlıyor