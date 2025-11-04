İmamoğlu'ndan CHP'nin Ümraniye mitingi için çağrı

İmamoğlu'ndan CHP'nin Ümraniye mitingi için çağrı
Yayınlanma:
Tutuklu İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu, CHP’nin 66’ncı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi için İstanbullulara çağrı yaptı.

CHP’nin her çarşamba İstanbul’un bir ilçesinde her hafta sonu Türkiye’nin bir ilinde düzenlediği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” temalı mitingler sürüyor. Bu kapsamda 66’ıncı miting çarşamba günü Ümraniye’de; 67’nci miting ise cumartesi günü Ordu’da yapılacak.

SOSYAL MEDYADAN ÇAĞRI

Çarşamba günü Ümraniye ilçesinde yapılacak miting için çağrı yapan tutuklu İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı.

"YA HEP BERABER YA HİÇBİRİMİZ”

Kendi hesabının 19 Mart sürecinde engellenmesinin ardından paylaşımların taşındığı Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin sosyal medya platformu X üzerindeki hesabından yapılan paylaşımda miting için çağrı yapan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Ya hep beraber, ya hiç birimiz! Ümraniye’de Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in katılacağı buluşmaya bütün hemşehrilerimizi davet ediyorum.

5 Kasım Çarşamba 19.30 Ümraniye Saat Kulesi”

CHP’nin cumartesi günkü mitingi ise Ordu’da yapılacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
Türkiye
Küçükçekmece'de motosiklet kazası: 2 polis yaralı
Küçükçekmece'de motosiklet kazası: 2 polis yaralı
Garajdaki otomobilinde ölü bulundu
Garajdaki otomobilinde ölü bulundu