İmamoğlu'ndan abluka sonrası yapılacak ilk mitinge davet

Yayınlanma:
CHP eski İstanbul İl Başkanlığı'nın polis ablukasına alınması sonrası ilk mitingini çarşamba günü düzeneleyecek. Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy'de yapılacak mitinge yurttaşları davet etti.

Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın ablukaya alınmasının ardından Kadıköy'de yapılacak miting için çağrı yaptı.

Yarın (çarşamba) saat 20.30'da Kadıköy'de düzenlenecek mitinge İmamoğlu yurttaşları "Ne yaparlarsa yapsınlar, millet bizimle" ifadeleriyle çağırdı.

dfb.jpg

MİLLET İRADESİNE SAHİP ÇIKIYOR MİTİNGİ YARIN KADIKÖY'DE

Cuhmurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlayan 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinlgerinin 53'üncüsü bu çarşamba Kadıköy'de düzenlenecek.

Saat 20.30'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılacağı miting için Ekrem İmamoğlu Silivri'den çağrı yaptı.

Cumhurbaşkanı Aday Ofisi hesabından yurttaşlara yaptığı çağrıda İmamoğlu şunları ifade etti:

"Ne yaparlarsa yapsınlar, millet bizimle. Biz kazanacağız, millet kazanacak. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya bütün Kadıköylü hemşehrilerimi davet ediyorum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Uyarılar bu sefer İstanbul'un 20 ilçesi için geldi: Önleminizi alın
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı: Tarlasını açtı kova kova topladılar
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı
Tarlasını açtı kova kova topladılar
Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Türkiye
Ünlü mankenin aracındaki 'Resmi hizmete mahsus' yazısına işlem başlatıldı
Ünlü mankenin aracındaki 'Resmi hizmete mahsus' yazısına işlem başlatıldı
Sahne şovlarına soruşturma açılmıştı: Adli kontrol verilen Manifest'ten ilk açıklama
Sahne şovlarına soruşturma açılmıştı: Adli kontrol verilen Manifest'ten ilk açıklama
Özgür Çelik'ten miting çağrısı
Özgür Çelik'ten miting çağrısı