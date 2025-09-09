İmamoğlu'ndan abluka sonrası yapılacak ilk mitinge davet

Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın ablukaya alınmasının ardından Kadıköy'de yapılacak miting için çağrı yaptı.

Yarın (çarşamba) saat 20.30'da Kadıköy'de düzenlenecek mitinge İmamoğlu yurttaşları "Ne yaparlarsa yapsınlar, millet bizimle" ifadeleriyle çağırdı.

MİLLET İRADESİNE SAHİP ÇIKIYOR MİTİNGİ YARIN KADIKÖY'DE

Cuhmurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlayan 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinlgerinin 53'üncüsü bu çarşamba Kadıköy'de düzenlenecek.

Saat 20.30'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılacağı miting için Ekrem İmamoğlu Silivri'den çağrı yaptı.

Cumhurbaşkanı Aday Ofisi hesabından yurttaşlara yaptığı çağrıda İmamoğlu şunları ifade etti:

"Ne yaparlarsa yapsınlar, millet bizimle. Biz kazanacağız, millet kazanacak. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya bütün Kadıköylü hemşehrilerimi davet ediyorum."