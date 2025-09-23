İmamoğlu'ndan ABB operasyonuna ilk tepki

İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonlara tepki gösterdi. İmamoğlu, "Bu kirli algı operasyonlarını yapmakta ısrar edenlere nispet hizmetlerimizle ve tüm direncimizle buradayız" dedi.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Aday Ofisi'nin resmi X hesabından yaptığı açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonları, "kirli algı operasyonları" sözleriyle eleştirdi.

"KİRLİ ALGI OPERASYONLARI"

İmamoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İktidarın CHP’li Belediyelere dair algı operasyonları hız kesmeden devam ediyor.

Yaptığı hizmetlere, dürüstlüğüne ve hukuka olan bağlılığına bütün milletimizin şahit olduğu Mansur Yavaş Başkanımızın her zaman olduğu gibi bugün de yanındayız.

Bu kirli algı operasyonlarını yapmakta ısrar edenlere, bu operasyonlar için devletin kaynaklarını kullanmaktan utanmayanlara nispet hizmetlerimizle ve tüm direncimizle buradayız."

