İmamoğlu'ndan 2 sayfalık sert manifesto

İmamoğlu'ndan 2 sayfalık sert manifesto
Yayınlanma:
Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Silivri'de yargılamlar sürerken sosyal medya hesabından 2 sayfalık manifesto niteliğine sert bir mektup paylaştı. İmamoğlu Türkiye'ye bir çöküş döneminin yaşatıldığını öne sürüp milletin kendilerine 'Artık yapın' mesajı verdiğinin altını çizdi.

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu Silivri'de İBB Davası kapsamında duruşmalara çıkmaya devam ediyor. Bugün 20'nci duruşması görülen dava sürerken İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından çok dikkat çeken bir mektup paylaşıldı.

2 sayfalık sert manifesto niteliğinde olan mektupta Erdoğan için, "Gölge savaşlarının yönetmeni" tanımlaması kullanıldı. Sözlerin devamında, "Milletin ve devletin geleceğini düşünerek değil, gücünü ve koltuğunu korumanın telaşıyla hareket ediyor." ifadeleri yer aldı.

Türkiye'nin bir devlet, siyaset ve ekonomik kriz yaşadığını savunan İmamoğlu, insanların iradelerine ve seçme seçilme hakkının da gasp edildiğini söyledi.

İmamoğlu bunların yanında yaşananları;
"Adalet ÇÖKÜYOR!
Ekonomi ÇÖKÜYOR!
Demokrasi ÇÖKÜYOR!
Huzur, barış ve güven ÇÖKÜYOR!
Türkiye Cumhuriyeti'ne bir ÇÖKÜŞ DÖNEMİ yaşatılıyor!" şeklinde tanımladı.

Demokratlar olarak üzerlerine düşen görevler olduğunu ifade eden İmamoğlu, CHP'liler olarak Özgür Özel'in 'mücadele hattına sıkı sıkı sarılacaklarını' söyledi.

İmamoğlu'nun mektubu şu şekilde oldu:

CENNET VATANIMIZIN GELECEĞİNE YÜREĞİNİ KOYACAK HERKESE SESLENİYORUM:
Omuzlarımızda tarihî bir sorumluluk var.
Türkiye, adil seçimlerin, sandık güvenliğinin, hukukun üstünlüğünün ve demokrasinin doğrudan sınandığı bir dönemden geçiyor. Cennet vatanımız ve korumakla mükellef olduğumuz devletimiz akıl almaz bir krizle karşı karşıya bırakılıyor.
Yaşadığımız krizin ve tehlikenin mimarları, milletten vazgeçmiş bir şekilde, her karanlık köşede birbirini düşürmenin yolunu arıyor. Türkiye'nin geleceği gölge savaşlarının esiri ediliyor! Gölge savaşlarının yönetmeni olan Erdoğan, milletin ve devletin geleceğini düşünerek değil, gücünü ve koltuğunu korumanın telaşıyla hareket ediyor.
Görüyorsunuz, milleti hiçe sayanlar, devletimizi de krizlerin, güç mücadelelerinin, belirsizliğin içine sürüklüyor. Yalnızca demokrasi ve adalet değil, nice şehidin kanıyla kurulmuş bu devlet de büyük bir tehlikeye sürükleniyor. Türkiye bir DEVLET KRİZİ yaşıyor!
Ekonomimiz sarsılıyor, güvenliğimiz tehditlere maruz kalıyor, toplumumuzun dengesi ve huzuru bozuluyor! Bütün bunların mağduru olarak zaten iktidardan ümidini kesmiş olan milletimiz ise artık siyasetten ümidi kesmenin eşiğinde duruyor! Türkiye bir SİYASET KRİZİ yaşıyor!
Yıllardır giderek artan ekonomik sorunlara rağmen, milletin aklını ve iradesini değil, kriz, kaos ve istikrarsızlığı tercih edenler yüzünden, Türkiye bir EKONOMİK KRİZ yaşıyor!
Bütün bunlar yaşanırken; millet iradesine, seçtiklerine, belediyelerine, şehirlerimizin emeğine, insanların malına, mülküne, bankadaki parasına, Üniversite diplomasına, seçme ve seçilme hakkına ÇÖKÜLÜYOR.
Daha da kötüsü:
Adalet ÇÖKÜYOR!
Ekonomi ÇÖKÜYOR!
Demokrasi ÇÖKÜYOR!
Huzur, barış ve güven ÇÖKÜYOR!
Türkiye Cumhuriyeti'ne bir ÇÖKÜŞ DÖNEMİ yaşatılıyor!
Böyle dönemlerde siyaset, yalnızca rekabet meselesi değildir. Vicdan, sorumluluk ve millete karşı borcumuzu ödeme meselesidir.

Bugün ihtiyacımız olan, ayrışma değil birliktir. Birbirine benzeyenlerin değil, ülkesini sevenlerin yan yana durabilmesidir.
Türkiye'nin geleceği için topyekün olarak milletin ve milleti temsil edecek siyasetin harekete geçmesi gerekiyor.
Bu vatanı canından çok sevdiğine gönülden inandığımız muhalefet partilerinin demokratik mücadele uzlaşısı, milletimizin önemli bir talebi olarak karşımıza çıkıyor.
Milletimiz bizlere: "Artık yapın!" diyor.
Parti, ideoloji, kimlik fark etmeksizin;
Demokrasiden yana olan,
Hukuk devletinden yana olan,
Güvenli sandıktan yana olan,
Millet iradesinden yana olan,
Bu cennet vatanı her şeyin önüne koyan demokratlar olarak:
HEPİMİZE SORUMLULUK DÜŞÜYOR!
Cumhuriyet Halk Partisi'ne, ülkesine, mücadelesine, Cumhuriyete olan bağlılığını onurla taşıyan yol arkadaşlarıma seslenmek istiyorum:
Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in ortaya koyduğu mücadele hattına sıkı sıkıya sarılacağız!
Cumhuriyetimizi savunacağız!
Millet ile beraber yol alacağız!
Devletimizi her türlü tehditten koruyacağız! Aklın, vicdanın, ahlâkın, hürriyetin, vatan sevdasının yoluna tutunacağız! El ele verebildiğimiz bütün kardeşlerimizle, bütün demokratlarla dayanışmayı büyüteceğiz!
TÜRKİYE'NİN MUHAFIZLARI OLARAK BAŞARACAĞIZ!
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerini her daim hatırlayacak ve hatırlatacağız:
EGEMENLİK KAYITSIZ VE ŞARTSIZ MİLLETİNDİR!

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

