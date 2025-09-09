İmamoğlu yarı finale yükselen milli takımı tebrik etti

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) çeyrek finalde Polonya ile eşleşti ve maçı 91-77'ye kazandı.

12 Dev Adam, 2001'den beri Türkiye'yi ilk kez yarı finale yükseltmiş oldu.

Cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, baksetbol milli takımını sosyal medyada yayınladığı mesajla tebrik etti. İmamoğlu mesajında şunları yazdı:

"Tebrikler Bizim Çocuklar.

EuroBasket 2025'te çeyrek finalde Polonya'yı yenen basketbol takımızı yürekten kutluyorum. Yarı finalde yüreğimiz sizinle."