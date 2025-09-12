İmamoğlu: Son sözü millet söyler
Yayınlanma:
Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 12 Eylül askeri darbesinin yıl dönümünde sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.
İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 12 Eylül askeri darbesinin yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.
İmamoğlu, 12 Eylül darbesine ait arşiv görüntülerinin yer aldığı bir video paylaştı.
İmamoğlu, "Bu ülke çok darbeler gördü ama sonunda hep millet kazandı. Son sözü millet söyler" ifadelerini kullandı.
