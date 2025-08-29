İmamoğlu “lider bir kadın profili” diyerek anlattı! Fatoş Pınar Türker 161 gündür cezaevinde

İmamoğlu “lider bir kadın profili” diyerek anlattı! Fatoş Pınar Türker 161 gündür cezaevinde
Yayınlanma:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ile 19 Mart sabahı gözaltına alınan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen Fatoş Pınar Türker, 161 gündür cezaevinde. İmamoğlu, Türker’i “İletişimden stratejiye, sürdürülebilirlikten kamu ilişkilerine kadar her alanda iz bırakan bir lider kadın profili” ifadeleriyle anlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla birlikte 19 Mart sabahı gözaltına alınan isimlerden Medya AŞ. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker 161 gündür cezaevinde. Silivri’den Düzce Cezaevi’ne gönderilen Türker hakkında, Ekrem İmamoğlu’ndan bir açıklama geldi. İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yapılan açıklamasında, Türker’in 161 gündür tutuklu olduğu vurgulanarak “İletişimden stratejiye, sürdürülebilirlikten kamu ilişkilerine kadar her alanda iz bırakan bir lider kadın profili” ifadelerine yer verildi.

imamoglu.jpg

“PEK ÇOK ALANDA ÜST DÜZEY GÖREVLER ÜSTLENDİ”

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nden yapılan paylaşımda, Türker hakkında “1998 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Fatoş Pınar Türker, kariyerine aynı yıl Stratejik Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdür Yardımcısı olarak adım attı.” ifadeleri kullanılırken “O günden bu yana yatırımcı ilişkileri, kamu ilişkileri yönetimi, birleşme & satın alma iletişimi, değişim yönetimi, medya ilişkileri, sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk projeleri gibi pek çok alanda üst düzey görevler üstlendi.” denildi.

Paylaşımın devamında, “Yapı ve Kredi Bankası’nda başlayan kurumsal kariyeri; BASF’ta Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika İletişim Müdürlüğü, Glaxo Smith Kline’da Kurumsal İletişim & Kurumsal İlişkiler Direktörlüğü, OMW Petrol Ofisi’nde Kurumsal İletişim Direktörlüğü, HSBC’de Kurumsal İletişim Grup Başkanlığı ve İcra Kurulu Üyeliği gibi kritik pozisyonlarla sürdü.” ifadelerine yer verildi.

medya-as.jpg

161 GÜNDÜR TUTUKLU!

Türker’in Nisan 2021’den bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi Medya A.Ş.’de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptığına dikkat çekilen açıklamada, “İletişimden stratejiye, sürdürülebilirlikten kamu ilişkilerine kadar her alanda iz bırakan bir lider kadın profili. Fatoş Pınar Türker 161 gündür tutuklu.” ifadeleri kullanıldı.

cumhurbaskanligi-aday-ofisi.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

