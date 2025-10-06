İmamoğlu için toplanan imza sayısı açıklandı

Yayınlanma:
İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na destek ve serbest bırakılması talebiyle başlatılan imza kampanyasında 24 milyon imzaya ulaşıldığı açıklandı. İmamoğlu ile birlikte tutuklanan İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Az kaldı!" diyerek umut dolu bir mesaj verdi.

İBB soruşturması kapsamında halen tutuklu bulunan İPA Başkanı Buğra Gökce, sosyal medya hesabı aracılığıyla, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması için yürütülen imza kampanyasındaki son durumu paylaştı. "Güzel bir haber" başlığıyla yaptığı duyuruda Gökce, toplanan imza sayısının 24 milyona ulaştığını belirtti.

İmamoğlu İstanbul’un kurtuluşu böyle kutladı: Bu şehri koruyan muhafızların varİmamoğlu İstanbul’un kurtuluşu böyle kutladı: Bu şehri koruyan muhafızların var

Gökce, paylaşımında kampanyanın amacını şu sözlerle vurguladı:

"Güzel bir haber: 24 milyon imzaya ulaştık! Özgürlük için, adalet için, egemenlik milletindir demek için atılan her imza güzel ülkemizi hak ettiği günlere kavuşturacak. Az kaldı!"

bugra-gokce.jpg

"İMAMOĞLU'NA ÖZGÜRLÜK" İMZA KAMPANYASI

CHP tarafından başlatılan ve birçok sivil toplum kuruluşunun destek verdiği "İmamoğlu'na Özgürlük" imza kampanyası, 31 Mart seçimlerinin ardından İBB'ye yönelik başlatılan soruşturma sonucunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve aralarında Buğra Gökce'nin de bulunduğu yöneticilerin tutuklanması üzerine başlamıştı. Kampanya, "milli iradeye saygı" gösterilmesi ve İmamoğlu başta olmak üzere tüm tutukluların serbest bırakılması talebini merkezine alıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

