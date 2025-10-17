İmamoğlu davası AKP'nin Trabzon hakimiyetinin sonunu getirdi

Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik mali suçlar soruşturması kapsamında 19 Mart'ta tutuklanmasının ardından soruşturma ailesini de dahil edecek şekilde genişletilmiş babası Hasan İmamoğlu'nun 60 yıllık şirketine kayyum atanmıştı.

Trabzon Akçaabatlı Ekrem İmamoğlu ve ailesinin soruşturma sürecinde yaşadıklarına hemşehrilerinin tepkisi net oldu.

İMAMOĞLU DAVASI AKP'NİN TRABZON HAKİMİYETİNİN SONUNU GETİRDİ

Trabzon'da 1967 yılında memleketi ilk şirketini kuran Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu, inşaat malzemeleri satarak başladığı ticari hayatında yalnız Trabzon'da değil, çevre ilçelerdeki müteahhitlere de mal veriyordu. Anavatan Partisi döneminde siyasette de yer alan Hasan İmamoğlu, Trabzon Merkez İlçe Başkanlığı görevinde de bulundu. Trabzonluların yakından tanıdığı İmamoğlu'nun neredeyse 60 yıllık firmasına Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından kayyum atandı.

Saygı Öztürk'ün Sözcü'deki yazısında aktardığına göre bu durum İmamoğlu'nu yıktığı gibi onu tanıyan, haksızlık yapıldığına inanan hemşerilerini de rahasız etti.

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının haksız bir biçimde iptal edildiğine inanan, tutuklanmasını doğru bulmayan hemşerileri bu duruma tepki gösterirken Trabzon'da çok sayıda kişi AKP üyeliğinden çıktı.

Trabzon'da yaşanan üye kaybı özellikle merkez ilçe Ortahisar'da zirve yaparken AKP ilçe teşkilatı yeni üye kaydı yapmakta zorlandı. Üye kaydı çalışmasında Türkiye'de sondan ikinci sırada yer alan AKP Ortahisar İlçe Başkanlığı'nın WhatsApp grubunda İlçe Başkanı Dr. Seyit Hisoğlu, seferberlik çağrısı yaptı.

Sızdırılan konuşmalara yanıt veren CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, şöyle konuştu: