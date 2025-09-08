İlkin Aydın Manifest kararına dayanamadı: Öldürülen kadınları hatırlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Eylül Pazar günü Küçükçiftlik Park’ta gerçekleşen Manifest konserindeki dans ve gösteriler nedeniyle “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlarından resen soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

"HA BU ARADA DİNLERSİN DİNLEMEZSİN..."

Bu gelişmenin ardından Dünya 2.'si olan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın yıldız isimlerinden İlkin Aydın, sosyal medya hesabından hem tarihi madalyayı kutladı hem de çok konuşulacak bir mesaj paylaştı:

"Yazılacak, söylenecek o kadar çok şey var ki... Dünyanın zirvesinde parlayan, Türk kadınının gücünü herkese gösteren bu takımın bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Tarihe geçen bir gümüş madalya, geleceğe ışık tutacak bir dünya ikinciliği kazandığımıza inanıyorum. Tribünde, parklarda, evinde televizyon bilgisayar başında kalbi bizimle atan herkese kocaman kalp. Ha bu arada dinlersin dinlemezsin, yapıyorum kızlarımla Manifest."

Hadise isyan etti: Sustukça daha kötüsü olur!

"İŞLER TERS GİTTİĞİNDE DURUM HEP SANA YAZAR"

Ancak Aydın’ın paylaşımında yer verdiği, Manifest grubunun bir şarkısına ait sözler eski voleybolcu Duygu Bal’ın tepkisini çekti. 27 yaşında voleybol kariyerini noktalayarak Survivor yarışmasına katılmasıyla tanınan Bal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Üzücü olan şey şu; profesyonel bir sporcu iken Messi/Ronaldo seviyesindeymiş gibi sosyal medyada siyasi, politik duruşlar içerisinde de kendini çok gösterirsen işler ters gittiğinde durum hep sana yazar… Ki voleybolun Messi'si olanlar bile profesyonel oyuncuyken sosyal medyada yoklar, doğrusu da bu zaten."

Soruşturma sonrası Gülben Ergen'den Manifest açıklaması

"ANAYASAL HAK İÇİN, HUKUK İÇİN, ADALET İÇİN"

Duygu Bal'ın bu sözlerine İlkin Aydın'dan yanıt gecikmedi. Milli voleybolcu, "Küçük yaşta evlendirilen çocuklar için, öldürülen kadınlar için, anayasal hak için, hukuk için, adalet için susmamak bir tercihtir. Siz tercih etmiyorsanız o sizin bileceğiniz iş, Messi tercih etmiyorsa o da onun bileceği iş. Bunu siyaset sanmak, kimin işi bilemiyorum" diyerek tepkisini dile getirdi.