Soruşturma sonrası Gülben Ergen'den Manifest açıklaması

Yayınlanma:
Manifest grubunun konseriyle ilgili başlatılan soruşturmanın ardından Gülben Ergen, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Eylül Pazar günü Küçükçiftlik Park’ta düzenlenen Manifest konserindeki dans ve gösteriler nedeniyle “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlarından resen soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

manifest.webp

KONSER GELİRLERİNİN BİR KISMINI BAĞIŞLADILAR

Soruşturmanın ardından ünlü şarkıcı Gülben Ergen sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Ergen, 22 bin kişinin izlediği konserin ardından yaptığı açıklamada, Manifest'in konser gelirlerinin bir kısmını kız çocuklarının eğitim hayatına katkı sağlamak için Türk Eğitim Vakfı'na bağışladığını açıkladı.

"İyi ki varsınız kızlar" notunu düşen Gülben Ergen, "22 bin kişiye dev bir konser veren Manifest kızlarının bilet gelirlerinin bir kısmı kız çocuklarının eğitim hayatlarında iz bırakmak için Türk Eğitim Vakfı'na bağışlandı." ifadelerini kullandı.

gulben-ergen-aciklama.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

