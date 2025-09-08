Hadise isyan etti: Sustukça daha kötüsü olur!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Eylül Pazar günü Küçükçiftlik Park’ta gerçekleşen Manifest grubu konserindeki dans ve gösteriler nedeniyle “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlarından resen soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Soruşturma sonrası Gülben Ergen'den Manifest açıklaması

Bu gelişmenin ardından ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Daha önce aynı baskılara maruz kaldığında kimsenin ses çıkarmamasına isyan eden Hadise açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kadınların sahnedeki varlığı, kıyafeti, dansı ve duruşu her zaman özgürdür.

Ben Harbiye sahnemde aynı baskılara maruz kaldım ve o gün kimsenin sesi çıkmadı.

Ama bakın, sustukça daha kötüsü olur. Kötülüğün sesi çok yüksek olsa da siz susmayın, sesinizi çıkarın. Ben herkes sussa bile, her zaman kadınların yanında olacağım. Bu hepimizin problemi, hepimizin sorumluluğu.

Genç kadınlar sahnede kendi özgür iradeleriyle var olmaya çalışıyor; baskılarla, linçlerle karşılaşmaları özgürlüğün sınandığı, can çekiştiği anlar. Ama unutmayın: Kadının sahnesi, bedeni, sesi ve duruşu özgürdür. Hep öyle kalacak."