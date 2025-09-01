'İlk Online Türk Üniversitesi' için gündemi sarsacak bomba iddialar! Ofisi muhtarın eşi açıyor, diploma verilmiyor!

Ankara'da yaşayan Ferhat Dilman, KKTC'de yasalara aykırı şekilde verilen Netkent Üniversitesi'nde hukuk bölümünden mezun olduğunu ancak diplomasını alamadığını belirtti.

Türkiye'nin ilk online üniversitesi olarak tanıtılan Netkent Üniversitesi'nin herhangi bir rektörlük binası olmadığından bahseden Dilman, "Sadece tek kat bir ofisleri var orayı da mahalle muhtarının eşi gün içinde bazı saatlerde açıp kapatıyor o kadar." dedi.

NETKENT ÜNİVERSİTESİ MUAMMASI

Uzaktan eğitim veren Netkent Üniversitesi 2010 yılında kuruldu.

Kurumun KKTC yasalarına uygun olarak üniversite açma ön izni 31 Aralık 2009 tarihinde KKTC Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) tarafından verildi fakat bu izin 2018 yılında iptal edildi.

İzin iptali, 7 Şubat 2019'da mahkemece verilen ara emirle durduruldu ve kurum eğitim vermeye devam etti.

Bu doğrultuda Netkent tarafından Şubat 2020'de Türkiye genelinde merkezlerde final sınavları gerçekleştirildi.

"MEZUN VAR DİPLOMA YOK"

Türkiye'de YÖK'ün 2021 yılında yaptığı açıklamasına göre denkliği olmayan üniversitede, yüzlerce öğrenci mağdur olduğu belirtildi.

Bugün Kıbrıs'ın habere yer alan bilgilere göre, ‘İlk Online Türk Üniversitesi’ sloganıyla yapılan reklamlarda ve bilgilendirmelerde, KKTC’de tanınan bir üniversite olduğu ve Türkiye’de denklik verileceği, ünlü akademisyenlerin ders verdiği, diplomaların YÖDAK ve YÖK tarafından kabul göreceği vadediliyordu.

2020 yılında internette gördüğü ilan üzerine kayıt olan fakat mezun olduktan sonra diplomasını alamayarak mağrudiyet yaşayan Ferhat Dilman Bugün Kıbrıs Gazetesi'ne konuştu:

"Ben de birçok öğrenci gibi bu reklamlara ve İstanbul’da bulunan öğrenci ofisinin verdiği olumlu bilgilere inandım. Türkiye’nin saygın hocalarının ders verdiğini söylediler. Evet hocalar tanınmış kişilerdi ve en çok da buna güvendim. Zaten en çok da bu hocaları öne sürerek resmi ve güvenilir bir üniversite imajı çiziliyordu. Fakat kayıt olduktan kısa süre sonra bunun büyük bir yanıltmaca olduğunu gördüm. Hocaların sadece ücretli ders verdiği, kadrolu olmadıkları, YÖK görevlendirmeleri bulunmadığı, YÖKSİS sisteminde ve hatta kendi özgeçmişlerinde bile Netkent’e yer vermediklerini fark ettim."

Üniversitenin hukuk bölümünden mezun olmasına rağmen diplomasını alamadağını belirten Dilman, konu hakkında Lefkoşa'da hukuk mücadelesi başlattığını anlattı.

SINAV SORULARI SIZDIRILDI İDDİASI

"Sınavdan önce sızdırılan sınav sorularını sınav öncesinde yönetime ihbar ettim, ihbara rağmen sınavlar yine de yapıldı fakat daha sonra ihbar sırasında soruları görmüş olduğum gibi saçma bir gerekçeyle notlarımı sıfırladılar, ihbar eden herkesin notları sıfırlanmış" diyen Dilman, süreç hakkında şöyle konuştu:

"Kendi adıma itiraz dilekçesi yazdım fakat bu sefer de gözdağı ve intikam için mezuniyet sınavlarına dört gün kala öğrenci hesaplarımı kapatıp sınavlara girmemi engellediler, ‘KKTC üniversitesiyiz git orada dava aç’ dediler. 2024 yılı Temmuz ayıydı. Dört gün içinde Ankara’dan KKTC’ye gelip dava açtım, bu sefer de davamı geri çekmem için tehdit ettiler. Dava lehime sonuçlandı fakat başka usulsüzlüklerini görünce tekrar dava açmak zorunda kaldım."

Netkent'in KKTC'de bir üniversite olduğu için Türkiye'de denetiminin yapılamadığından bahseden Dilman, "2024 yılında Yüksek Mahkeme huzurunda benim diplomamı MEB’e gönderdiklerini söylediler fakat halen gönderilmiş bir diploma yok. Türkiye’de yüzlerce mağdur var." dedi.

"OFİSİ MUHTARIN KARISI AÇIYOR"

Üniversitesinin rektörlük binasının olmadığına yalnızca bir tek katlı ofis olduğundan bahseden Dilman, dikkat çeken bir iddiayı ortaya attı.

Üniversitenin gösterdiği rektörlük binasının da göstermelik olduğunu savunan Dilman, yaşadığı olayı şöyle anlattı:

"Gittim gördüm. Tabelası var ama içeride sadece mahalle muhtarının karısı oturuyor, örgü örüyor. O da günün bazı saatlerinde açıyormuş. Sekreter yok, yönetici yok. Burası tabela üniversitesinden öteye geçmiyor. Mesela şuna çok şaşırdım, mahkemede Netkent yetkilisine soruldu, rektörlük var mı rektör orada mı diye, evet orada demişti. İlginç. Yoktu çünkü bizzat biliyorum. Zaten resmiyette yok ki fiilen olsun. Üzücü ama belgeli bilgili her şey fütursuzca inkar edilebiliyor."

"HALEN ÖĞRENCİ KAYDEDİYORLAR FAKAT TASI TARAĞI TOPLAYIP KAÇMA İHTİMALLERİ VAR"

Bahsi geçen ofisin mahalle muhtarının gün içinde açıldığını belirten Dilman, üniversitenin hala öğrenci kabul etmeye devam ettiğini ifade etti:

"Halen öğrenci kaydediyorlar fakat tası tarağı toplayıp kaçma ihtimalleri var çünkü sahipleri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve Türkiye’de yaşıyorlar, daha önce de Türkiye’de şirket kurup iflas başvurusu yapmışlar. Yine aynı şeyi yapma ihtimalleri yüksek olduğu için suç duyurusunda bulundum. KKTC’de resmi olarak iki yetkilisi var fakat tamamen Türkiye’den idare ediliyor. Rektörlük ofisleri boş. Paramı ve diplomamı almaya çalışıyorum."

"POLİS MÜDÜRLÜĞÜNE GİDİP SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM"

Ferhat Dilman, yaşananlar nedeniyle Ankara'dan Lefkoşa'ya giderek 2025 yılının başlarında savcılık ve polis müdürlüğüne suç duyurusunda bulunan kendisi gibi yüzlerce mağdur olduğunu öne sürerek şunları söyledi:

"Yüzlerce mağdur var. Bazıları şikayet ediyor, bazıları ise adımız çıkmasın endişesiyle susuyor. Mesela diploma alamayan mezunların şikayetlerinin yanında bir de sahte mezun belgesi verildiği gerekçesiyle Türkiye’de CİMER ve YÖK’e yapılan şikayetler olmuştu. Sonunda Türkiye’de Bilgi Teknolojileri Kurumu tarafından “edu.tr” uzantısı iptal edildi. Biliyorsunuz tüm üniversiteler için bu alan adı uzantısı zorunlu. Netkent’in “edu.tr” uzantılı alan adı yaklaşık bir senedir yok."

ÜNİVERSİTE YÖNETİMİ SESSİLİĞİNİ KORUYOR

Bugün Kıbrıs Gazetesi'nin haberine göre; iddialar hakkında üniversite yetkilisi konunun mahkemede olduğunu ifade ederek, yorum yapmak istemedi.

Yetkili, mahkemenin kararına göre gerekenin yapılacağını belirtti.