İliç'teki faciada 9 işçi ölmüştü: O şirket hem Erzincan'dan hem de Artvin'den geliyor!

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

AKP Erzincan İl Başkan Yardımcısı ve İliç eski Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz, 9 işçinin yaşamını yitirdiği Anagold Madencilik madeninin kısa süre içinde yeniden faaliyete geçeceğini duyurdu.

Gürbüz, “Sayın vekilimiz Süleyman Karaman, Sayın Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız konunun farkında. Görüşmeler sürüyor, açılış için umutluyuz” açıklamasında bulundu.

Gürbüz’ün açıklamaları kamuoyunda tartışma yaratırken, çok uluslu madencilik şirketi SSR Mining’in Türkiye’deki projelerine ilişkin güncel raporu da dikkat çekti. Şirket, Erzincan’daki Çöpler madeninin yeniden açılması için ilgili kurumlarla çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. SSR Mining, 2025 3. çeyrek raporu madeninin yeniden faaliyete geçeceğine yönelik çalışmaların 'kararlılıkla' sürdüğü bilgisini paylaştı. Şirket raporunda Türkiye’de önemli 'büyüme fırsatlarının' bulunduğuna dikkat çekerek, "Çöpler’de operasyonların yeniden başlaması için gereken süreçleri ilerletmeye devam ediyoruz" denildi. Şirket, operasyonların yeniden başlayacağına dair kararlılığını vurgulasa da madenin ne zaman ve hangi koşullarda açılacağı konusunda henüz bir öngörüde bulunamadığını belirtildi.

AKP'li başkan duyurdu İliç'e siyanürlü ölüm geri dönüyor! Yeğeni faciada öldü madeni öve öve bitiremedi

İNŞAAT KARARINI DUYURCAK

Öte yandan şirketin Artvin’deki Hod Maden projesi için ise yatırım sürecinin devam ettiği belirtildi. Rapora göre şirket Hod Maden’de 2025’in üçüncü çeyreğinde mühendislik ve saha kurulum çalışmaları kapsamında 17,1 milyon dolar harcandı; yılbaşından bu yana yapılan toplam harcama 44,4 milyon dolara ulaştı. SSR Mining, proje için yıl sonu geliştirme sermayesini 60-100 milyon dolar arasında öngörüyor ve önümüzdeki aylarda Hod Maden’in “madende yaşam döngüsü planı” ve inşaata başlama kararını paylaşmayı öngörüyor.

Hod Maden, Çoruh Nehri’ni besleyen kolları da kapsayan Hod Vadisi’nde yer alıyor. Bölgede 3 bin 500 hektarlık maden ruhsatına sahip şirket, 1,5 milyar TL değerindeki projeyle ilk etapta 352 hektarlık alanda çalışacak. Bu alan, yaklaşık 495 futbol sahasına eşdeğer olduğu ifade ediliyor.