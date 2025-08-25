İlber Ortaylı: Fırat ve Dicle havzasında boşalan köylere Uygur ve Kırgızlar doldurulmalı

Prof. Dr. İlber Ortaylı su savaşlarının petrol savaşlarından daha önemli olduğuna değindiği bir yazıyı kaleme aldı. Yurdun farklı noktalarında patlak veren su krizlerine değinen Ortaylı, bu sorunun mutlaka çözülmesi gerektiğini ifade etti. Fırat havzasının kritik önemine atıfta bulunan Ortaylı bu havzanın hakimiyetini korumak zorunda olunduğunu kaydetti.

ÖNERİSİ: UYGURLAR VE KIRGIZLAR FIRAT-DİCLE HAVZASINA YERLEŞTİRİLMELİ

Ortaylı petrol savaşlarından daha önemli olduğunu ifade ettiği su savaşları için alınması gereken önlemleri sıraladı. Fırat ve Dicle havzasında boşalan köylere Uygurlu çiftçilerin, hayvancılık konusunda uzman olduğunu belirttiği Kırgızların getirilmesi gerektiğini kaydeden Ortaylı, aynı zamanda Urfa vadisinin de yabancılara satılmasının durdurulması gerektiğini kaydetti.

Ortaylı'nın yazısından ilgili kısımlar şu şekilde oldu: