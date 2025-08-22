İktidar medyasının yeni gözdesi Çerçioğlu! Kanal kanal gezip Özel’i hedef aldı

CHP’den istifa edip AKP’ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na tepkiler çığ gibi büyürken Çerçioğlu, iktidar medyasının yeni gözdesi oldu. İktidar medyası CNN Türk ve Türkiye gazetesine art arda röportajlar veren Çerçioğlu’nun söylemleri dikkatleri çekti.

Çerçioğlu, iktidar medyasından CNN Türk’te Gece Görüşü isimli programda Hande Fırat’a geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, “9 Nisan'da 2 bürokratımla birlikte Özgür Özel ile görüşme gerçekleştirdik. Eğer bir davam ya da korkum olsaydı oraya şehir planlamacım ile değil avukatım ile giderdim. Benim alnım ak, başım dik” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, kendisine “korkuyorum” deyip demediğine ilişki yöneltilen soruyu yanıtlayan Çerçioğlu, “Hayır hiçbir şekilde bu konu geçmedi, bu konu geçmedi. Konu sadece Kuşadası planlarıydı. Bu yüzden yanımda şehir planlamacım vardı. İhsan Aktaş dosyasında 1 yıl önce aldığım kapı gibi takipsizlik kararım var.” dedi. Çerçioğlu, Özel’in “arkandayım korkma” sözlerine ilişkin ise “Özgür Özel doğruyu söylemiyor. Böyle bir şey de söylenmedi.” ifadelerini kullandı.

“GERÇEĞİ YANSITMIYOR” DEDİ!

Çerçioğlu, bugün ise Türkiye gazetesine konuşarak benzer ifadelerde bulundu. CHP lideri Özel’in, “Çerçioğlu bana geldi, ‘hakkımda 12-13 dosya var’ dedi. Sesi titriyordu, tedirgindi. ‘Sana iftira atabilirler. Korkma, dik dur’ dedim. Teşekkür edip, gitti” açıklamasının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Çerçioğlu, yaptığı açıklamada Kuşadası’ndaki imar rantı iddialarına ilişkin Özel’den randevu talep ettiğini ve 15 gün sonra talebine cevap verildiğini ifade ederek 9 Nisan’da İstanbul’da bir görüşme yaptıklarını belirtti. Özel ile görüşmeye yanında iki belediye bürokratı ile gittiğini söyleyen Çerçioğlu, “Bir tanesi genel sekreter, şehir plancısı, diğeri de öyle. Kuşadası’ndaki imar rantı konusunu söyledim. Ranta izin vermedik, imar değişikliğini belediye meclisinde geçirmedik diye bana ve aileme yönelik saldırıların arttığını söyledim. Tamamen imar rantını geçirmedik diye saldırılar arttı ve bu rant teklifi bir tane de değildi. Birden fazla plan reddedilmişti” sözlerini sarf etti.

Çerçioğlu, sözlerinin devamında “Özgür Özel’in söyledikleri doğru değil. Tek doğru olan 9 Nisan’da görüşme yaptığımız. Aramızda bahsettiği gibi bir konuşma olmadı. Bahsettiği gibi bir konu olsaydı bürokratlarla değil avukatımla giderdim. Allah’ın bildiğini kuldan mı saklayacaklar? Görüşmenin içeriğine dair iki tane şahidim var, iyi ki de bürokratlarla gitmişim ki şahidim var. Bir kadın siyasetçi olarak bana, aileme, çocuklarıma saldırılar, hakaretler devam ediyor. Yazılanlar, söylenenler sosyal medyada ortada” söyleminde bulundu.

“ARKANDAYIM KORKMA DEDİM AMA KORKTU GİTTİ”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri’de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret ettikten sonra “Arkadaşlar Özlem Çerçioğlu vakası ayrıksı bir vakadır. Buradaki insanlardan herhangi bir tanesi varıp da bir milim eğilmediler, böyle bir santim geri adım atmadılar. Özlem Çerçioğlu buradaki arkadaşların muhatap olduğu dosyaların fevkinde dosyaları olan, bize sorduğunda gözünün içine bakıp sordum. 'Senin korktuğun bir şey var mı?' 'Korkuyoruz tabii' diyor. 'Peki, hatan kusurun var mı?' 'Yok başkanım.' 'Yoksa arkandayım. Korkma' dedim. Ama o korktu gitti. Çünkü biliyorsunuz bir iş CHP'liler yaparsa cezaevine, AK Partililer yaparsa ikili hukuk sistemi uygulanıyor.” açıklamasında bulunmuştu.

Özel, sözlerinin devamında “Aynı kişiyle, Aziz İhsan Aktaş'la bırakın çalışmayı, ondan aldığı arabaya 'AK' plaka takan Isparta Belediye Başkanı dışarıda, bizimkiler içeride. Onunla en çok çalışan ikinci belediye başkanı Kütahya Belediye Başkanı, Alim Işık, dışarıda. Bizimkiler içeride. Onunla en çok çalışan, hakkında 12 iddianame olan Özlem Çerçioğlu dışarıda. Normalde içeride olabilirdi. Gitti sığındı ve AK Partili olunca hapisten kurtuldu.” sözlerini sarf etmişti.

