İktidar 'başarı' diyor rakamlar 'sefalet' diyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in kira artışları ve enflasyona ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi. Kış, bakanlığın "hayali projelerle günü kurtarmaya çalıştığını" savunarak, halkın barınma ve geçim kriziyle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

"VATANDAŞLA AÇIKÇA ALAY ETMEKTİR"

Bakan Şimşek'in "Enflasyon düştü, fiyat artışları yavaşlıyor" şeklindeki ifadelerinin "vatandaşla açıkça alay etmek" olduğunu belirten Kış, Türkiye’de yaşanan barınma krizinin görmezden gelinemeyeceğini söyledi. Ankara’da ortalama kiranın 28 bin 592 TL, İzmir’de ise 27 bin 660 TL olduğunu aktaran Kış, asgari ücretin 22 bin 104 TL ve en düşük emekli maaşının 14 bin 500 TL olduğunu hatırlattı. Kış, "Halk kiraya çalışıyor, emekli temel ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor" dedi.

"GERÇEKLER SOKAKTA, PAZARDA, KİRA KONTRATLARINDA"

Gülcan Kış, Bakan Şimşek’in "Dezenflasyon süreci kesintisiz sürüyor" açıklamasına da değinerek, "Sayın Bakan kağıt üzerinde başarı öyküleri anlatıyor ama vatandaşın yaşadığı sefalet bu açıklamaları boşa çıkarıyor. Gerçekler sokakta, pazarda, kira kontratlarında. İnsanlar ay sonunu getiremiyor. Kira fiyatları maaşları sollamış durumda. Mutfakta yangın var, market rafları yanıyor. Bu tabloya 'enflasyon düşüyor' diyerek gözünü kapatamazsınız" şeklinde konuştu.

"EMEKLİ VE ASGARİ ÜCRETLİ BARINMA HAKKINI KAYBETTİ"

Türkiye’de barınma ve geçim krizinin derinleştiğini belirten Kış, emekli ve asgari ücretlilerin yaşadığı zorlukları dile getirdi. En düşük emekli maaşının 14 bin 500 TL olduğunu, ortalama kiraların ise 20 bin TL’nin üzerinde seyrettiğini belirten Kış, emeklinin aldığı maaşla kirasını dahi ödeyemediğini söyledi. Kış, Ankara ve İzmir'deki ortalama kira bedellerinin asgari ücretin üzerinde olduğunu, bu durumun asgari ücretlinin barınma hakkını kaybetmesi anlamına geldiğini ve sosyal devletin iflasının bir göstergesi olduğunu ifade etti.

"BU TABLOYU DEĞİŞTİRMEDEN KİMSE BAŞARI HİKAYESİ ANLATMASIN"

Bakan Şimşek’in "500 bin sosyal konut yapılacak" yönündeki açıklamalarını ve iktidarın daha önceki vaatlerini hatırlatan Kış, şunları kaydetti:

"Her seçim öncesi verilen sosyal konut vaatleri ortada. Yıllardır açıklanan projelerden milyonlarca vatandaş yararlanamadı. Bugün hala kiracılar ev bulamaz, gençler ailesinin yanında barınmak zorunda kalırken, Bakanlık hayali projelerle günü kurtarmaya çalışıyor. Halkın gerçeği çok açık: Barınamayan gençler, açlık sınırının altında yaşayan emekliler, evine ekmek götürmekte zorlanan işçiler. Bu tabloyu değiştirmeden kimse bize başarı hikayesi anlatmasın."